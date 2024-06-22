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Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных

Кинологи назвали самые глупые породы собак

1:40
Зоосфера » Собаки

Как и люди, все собаки отличаются характерами, привычками и темпераментом.

Кинологи назвали самые глупые породы собак
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые собаки обязательно нуждаются в контакте с человеком. Кажется, что они даже сами стремятся, чтобы их постоянно чему-то учили. А другие, напротив, не хотят учиться и совершенно не поддаются дрессировке. Это, однако, не является признаком глупости.

Учёные выяснили, какие породы собак хуже всего поддаются дрессировке, из-за чего в обществе их часто считают глупыми.

Различия между породами собак

В ходе исследований учёные изучили поведение 80 пород собак.

Интеллект собак был разделён на три типа: инстинктивный, адаптивный и рабочий. Рабочий интеллект отвечает за обучаемость и дрессировку.

ТОП-3 пород

Афганская борзая занимает первое место в этом списке.
Эти животные чрезвычайно уверены в себе и спокойны. Они не будут прыгать через обруч, как пудели. Обучение простейшим командам потребует много времени и усилий.

Басенджи — охотничья порода, выведенная в Африке.
Этих собак часто сравнивают с кошками из-за их характера. Они не склонны к обучению, даже если использовать угощения.

Английские бульдоги завершают тройку самых упрямых пород.
Единственное, чему их можно приучить, — это дисциплина, но и в этом случае нужно строго соблюдать режим дня. Будьте готовы потратить много времени и запастись терпением, так как эти собаки не склонны подчиняться командам хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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