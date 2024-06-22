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Когда кошка вас не узнает: застать питомца врасплох

Эксперты ответили, когда кошка вас не узнает

1:06
Зоосфера » Кошки

Если вы думаете, что ваша кошка всегда и при любых обстоятельствах узнаёт вас, то, вероятно, вы ошибаетесь. Иногда ваш питомец может не распознать вас, даже если вы для него важный человек.

Эксперты ответили, когда кошка вас не узнает
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это может случиться по вине самого владельца. Однако, ничего страшного в этом нет. Кошка вскоре узнает вас, возможно, уже через несколько секунд.

Но при каких обстоятельствах ваш четвероногий друг может не узнать вас, даже если вы живёте вместе? Не забывайте, что кошки прежде всего ориентируются на запах, а не на лицо человека.

Поэтому, если вы решили воспользоваться парфюмерией с сильным запахом (например, духами или одеколоном), питомец может не сразу вас узнать.

Это может произойти даже если ваш внешний вид не изменился и даже если вы были разлучены всего пару часов. Не беспокойтесь: в этом случае кошка быстро привыкнет к новому запаху и узнает вас.

И вообще, кошки часто узнают своих хозяев даже после многолетней разлуки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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