Спит у головы человека: о чем говорит данное поведение кошки

Стало известно, что значит, когда кошка спит у головы человека

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек замечают, что их пушистые любимцы предпочитают спать рядом с головой человека. Что скрывается за этим очаровательным поведением?

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Теплота, привязанность или хитроумный план по захвату подушки? Давайте разберёмся в причинах, по которым кошки выбирают столь неожиданное место для сна.

Безопасность на первом месте: поиск защиты у человека

В дикой природе кошки уязвимы во время сна. Выбирая место рядом с головой человека, кошка инстинктивно ищет защиты у того, кому больше всего доверяет. Она чувствует себя в безопасности, зная, что хозяин рядом и защитит её в случае опасности.

Любовь к теплу: комфортная температура

Кошки обожают тепло. Температура тела человека выше, чем у кошки, поэтому близость хозяина позволяет им согреться и насладиться комфортным отдыхом. Голова — одна из самых теплых частей тела, поэтому неудивительно, что кошки предпочитают спать именно там.

Запах доверия: привязанность и любовь

У кошек очень острое обоняние. Они различают тончайшие оттенки запахов и ассоциируют их с определёнными эмоциями. Запах хозяина для кошки — это аромат безопасности, любви и комфорта. Спя рядом с головой человека, кошка наслаждается привычным и успокаивающим запахом, который дарит ей покой.

Тактильный контакт: общение без слов

Несмотря на свою независимость, кошки нуждаются в ласке и внимании. Прикосновения важны для их эмоционального благополучия. Сон рядом с человеком — это способ получить свою порцию нежности. Мурлыканье, сопровождающее такой сон, — лучшее доказательство удовольствия и благодарности.

Привычки из детства: воспоминания о маме-кошке

Часто кошки, которые спят у головы человека, были взяты в дом ещё котятами. В раннем возрасте котята спят, прижавшись к матери, чтобы получать тепло, защиту и чувство безопасности. Повзрослев, кошка может перенести эту привычку на хозяина, видя в нем заботливого "родителя".

Индивидуальные особенности: каждая кошка уникальна

Не все кошки одинаковы. Некоторые постоянно спят у головы человека, другие делают это лишь время от времени, а третьи предпочитают отдыхать в одиночестве. Это зависит от характера кошки, её отношений с хозяином и многих других факторов.