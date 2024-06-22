Дело не в религии: почему нельзя давать им свинину

Ветеринары рассказали, почему собакам нельзя есть свинину

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак не осведомлены о том, что свинина в рационе их питомцев может негативно сказаться на их здоровье.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Перед тем как предложить своему питомцу свинину, внимательно изучите возможные последствия употребления этого продукта.

Во-первых, свинина — это жирное мясо. Избыток жира в рационе собаки может привести к набору лишнего веса.

Во-вторых, сырая свинина может содержать различных паразитов. Например, свиной цепень поражает кишечник, трихинеллы атакуют центральную нервную систему и органы желудочно-кишечного тракта. Бычий цепень вызывает поражения ЖКТ и интоксикацию, а токсокары могут привести к лихорадке, пневмонии и бронхиту.

В-третьих, свинина может стать причиной заболевания Ауески у собак. Это мясо способствует развитию заболеваний печени, повышает риск энтерита, гастрита, почечных проблем и нарушений обмена веществ.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется давать собаке свинину не чаще одного раза в неделю, обязательно подвергнув ее термической обработке, — варить не менее одного часа. Лучше всего выбирать субпродукты, такие как сердце и легкие. За один прием собака должна получать не более 300 г, а для крупных пород можно увеличить порцию на 100-200 г.