Кошка постоянно хочет есть: самый неожиданный метод это прекратить

Ветеринары ответили, почему кошка постоянно хочет есть

Некоторые владельцы кошек жалуются, что их питомцы постоянно просят еды.

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Чтобы решить эту проблему, сначала нужно убедиться, что постоянно голодный кот получает достаточно корма, соответствующего его возрасту и весу.

Если вы уверены, что ваш питомец получает достаточное количество пищи, попробуйте заменить его миску на новую.

Для кошки, которая не наедается своей порцией, рекомендуется приобрести более широкую посуду.

Порцию корма при этом менять не стоит. Так как коту придется тратить больше времени на поедание корма, рассыпанного по большей площади, у него успеет возникнуть чувство насыщения.

Однако этот способ работает только в том случае, если причина кроется в жадности кошки.

Кстати, у кошки должна быть широкая миска и для воды — кошки предпочитают пить и есть из ёмкостей, края которых не касаются их усов.