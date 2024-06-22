Кошка постоянно хочет есть: самый неожиданный метод это прекратить

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Ветеринары ответили, почему кошка постоянно хочет есть

Зоосфера » Кошки

Некоторые владельцы кошек жалуются, что их питомцы постоянно просят еды.

Ветеринары ответили, почему кошка постоянно хочет есть
Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Чтобы решить эту проблему, сначала нужно убедиться, что постоянно голодный кот получает достаточно корма, соответствующего его возрасту и весу.

Если вы уверены, что ваш питомец получает достаточное количество пищи, попробуйте заменить его миску на новую.

Для кошки, которая не наедается своей порцией, рекомендуется приобрести более широкую посуду.

Порцию корма при этом менять не стоит. Так как коту придется тратить больше времени на поедание корма, рассыпанного по большей площади, у него успеет возникнуть чувство насыщения.

Однако этот способ работает только в том случае, если причина кроется в жадности кошки.

Кстати, у кошки должна быть широкая миска и для воды — кошки предпочитают пить и есть из ёмкостей, края которых не касаются их усов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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