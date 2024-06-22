Как заставить питомца помыться: этот способ сработает на все 100

Некоторые кошки обладают непростым характером, особенно когда дело доходит до водных процедур.
Многие мурлыки боятся воды и стараются избегать купания, что может стать причиной проблем с гигиеной и здоровьем.
Вот несколько советов, которые помогут сделать процесс купания вашего питомца более комфортным и приятным для вас обоих.
Для купания кошки лучше использовать раковину — это избавит вас от необходимости наклоняться и долго стоять в неудобной позе.
Важно показать животному, что вы не намерены его пугать. Начните с включения воды, чтобы кот привык к её звуку и запаху. В этот момент настройте воду — она должна быть теплой, но не горячей. Для проверки температуры используйте локоть, как при купании ребенка.
Во время купания избегайте направлять струю воды на голову кошки, особенно в глаза и рот.
Кошка будет чувствовать себя увереннее, если на дне раковины или ванны будет лежать полотенце или другая ткань. Это поможет ей меньше нервничать и легче перенести процесс купания.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.