Как заставить питомца помыться: этот способ сработает на все 100

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Зоосфера » Кошки

Некоторые кошки обладают непростым характером, особенно когда дело доходит до водных процедур.

Эксперты рассказали, как заставить питомца помыться
Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие мурлыки боятся воды и стараются избегать купания, что может стать причиной проблем с гигиеной и здоровьем.

Вот несколько советов, которые помогут сделать процесс купания вашего питомца более комфортным и приятным для вас обоих.

Для купания кошки лучше использовать раковину — это избавит вас от необходимости наклоняться и долго стоять в неудобной позе.

Важно показать животному, что вы не намерены его пугать. Начните с включения воды, чтобы кот привык к её звуку и запаху. В этот момент настройте воду — она должна быть теплой, но не горячей. Для проверки температуры используйте локоть, как при купании ребенка.

Во время купания избегайте направлять струю воды на голову кошки, особенно в глаза и рот.

Кошка будет чувствовать себя увереннее, если на дне раковины или ванны будет лежать полотенце или другая ткань. Это поможет ей меньше нервничать и легче перенести процесс купания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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