За что собака может обидеться на хозяина: это делает каждый хозяин

Темперамент и характер собаки необходимо учитывать, так как даже любимый питомец может затаить обиду на хозяина, который этого не заметит.
Чтобы избежать недопонимания, лучше избегать действий, которые могут огорчить собаку и повлиять на ваши отношения.
Эксперты выделили три распространённых примера поведения, которые могут вызвать обиду у собак.
Будьте осторожны с незнакомцами
Собаки реагируют настороженно на незнакомцев, которые часто появляются в доме, и не станут за это благодарить хозяина. Особенно если незнакомцы гладят или играют с питомцем. Помните, что собаки не любят шум, а некоторые породы даже могут пугаться.
Соблюдайте режим дня
Собаки привыкают к определенному режиму. Им важно выходить на прогулку в одно и то же время, а также питаться, играть и заниматься другими делами по расписанию.
Гуляйте столько, сколько необходимо
Необходимо учитывать потребности собаки в зависимости от её темперамента, размера, возраста и породы. Важно учитывать погодные условия, но кроме этого, собака должна получать новые впечатления во время прогулок. Некоторые породы нуждаются не только в физической, но и в интеллектуальной нагрузке.
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