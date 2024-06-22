За что собака может обидеться на хозяина: это делает каждый хозяин

Кинологи назвали действия хозяина, на которые обидится собака

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Темперамент и характер собаки необходимо учитывать, так как даже любимый питомец может затаить обиду на хозяина, который этого не заметит.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы избежать недопонимания, лучше избегать действий, которые могут огорчить собаку и повлиять на ваши отношения.

Эксперты выделили три распространённых примера поведения, которые могут вызвать обиду у собак.

Будьте осторожны с незнакомцами

Собаки реагируют настороженно на незнакомцев, которые часто появляются в доме, и не станут за это благодарить хозяина. Особенно если незнакомцы гладят или играют с питомцем. Помните, что собаки не любят шум, а некоторые породы даже могут пугаться.

Соблюдайте режим дня

Собаки привыкают к определенному режиму. Им важно выходить на прогулку в одно и то же время, а также питаться, играть и заниматься другими делами по расписанию.

Гуляйте столько, сколько необходимо

Необходимо учитывать потребности собаки в зависимости от её темперамента, размера, возраста и породы. Важно учитывать погодные условия, но кроме этого, собака должна получать новые впечатления во время прогулок. Некоторые породы нуждаются не только в физической, но и в интеллектуальной нагрузке.