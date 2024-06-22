Будете гладить против шерсти — станете первым врагом: почему так нельзя делать

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Стало известно, почему нельзя гладить кошек против шерсти

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Зоосфера » Кошки

Если вы являетесь счастливым владельцем кошки, то наверняка слышали, что гладить её против шерсти не рекомендуется.

Стало известно, почему нельзя гладить кошек против шерсти
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте разберёмся, почему такие действия могут быть неприятны для животного.

Направление роста шерсти

Шерсть у кошек растет в определенном направлении. Если гладить кошку по направлению роста шерсти, ей будет приятно, так как такие прикосновения не вызывают дискомфорта.

Но если гладить против шерсти, волоски поднимаются и раздражают кожу из-за большого количества нервных окончаний, что может вызвать у кошки раздражение и даже боль.

Электризация шерсти

Гладя кошку против шерсти, вы нарушаете прилегание кератиновых чешуек, покрывающих волоски. Это приводит к трению и электризации шерсти. В результате кошку может слегка ударить током, что, хотя и не опасно, но достаточно неприятно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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