Будете гладить против шерсти — станете первым врагом: почему так нельзя делать

Стало известно, почему нельзя гладить кошек против шерсти

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы являетесь счастливым владельцем кошки, то наверняка слышали, что гладить её против шерсти не рекомендуется.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте разберёмся, почему такие действия могут быть неприятны для животного.

Направление роста шерсти

Шерсть у кошек растет в определенном направлении. Если гладить кошку по направлению роста шерсти, ей будет приятно, так как такие прикосновения не вызывают дискомфорта.

Но если гладить против шерсти, волоски поднимаются и раздражают кожу из-за большого количества нервных окончаний, что может вызвать у кошки раздражение и даже боль.

Электризация шерсти

Гладя кошку против шерсти, вы нарушаете прилегание кератиновых чешуек, покрывающих волоски. Это приводит к трению и электризации шерсти. В результате кошку может слегка ударить током, что, хотя и не опасно, но достаточно неприятно.