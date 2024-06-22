Будете гладить против шерсти — станете первым врагом: почему так нельзя делать

Если вы являетесь счастливым владельцем кошки, то наверняка слышали, что гладить её против шерсти не рекомендуется.
Давайте разберёмся, почему такие действия могут быть неприятны для животного.
Направление роста шерсти
Шерсть у кошек растет в определенном направлении. Если гладить кошку по направлению роста шерсти, ей будет приятно, так как такие прикосновения не вызывают дискомфорта.
Но если гладить против шерсти, волоски поднимаются и раздражают кожу из-за большого количества нервных окончаний, что может вызвать у кошки раздражение и даже боль.
Электризация шерсти
Гладя кошку против шерсти, вы нарушаете прилегание кератиновых чешуек, покрывающих волоски. Это приводит к трению и электризации шерсти. В результате кошку может слегка ударить током, что, хотя и не опасно, но достаточно неприятно.
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