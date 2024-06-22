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Можно ли называть собак и кошек человеческими именами: вы будете удивлены

Эксперты ответили, можно ли называть кошек и собак человеческими именами

1:05
Зоосфера

Многие слышали о неписаном правиле, которое не приветствует использование человеческих имён для домашних животных.

Эксперты ответили, можно ли называть кошек и собак человеческими именами
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Некоторые предпочитают иностранные имена, считая их более уместными.

Другие, напротив, не видят ничего плохого в том, чтобы давать питомцам имена знакомых людей.

Можно ли использовать человеческие имена в качестве кличек для животных? Эксперты утверждают, что в этом нет ничего плохого: главное, чтобы имя было легко запоминаемым для собаки или кошки.

Суеверные люди выступают против использования человеческих имён для животных, но их аргументы не выдерживают критики с точки зрения здравого смысла. Тем не менее, следует избегать распространённых имен для собак. Если вы позовете собаку на улице, люди с таким же именем могут подумать, что вы обращаетесь к ним, что может создать неловкую ситуацию.

Таким образом, можно смело выбирать ту кличку, которая, по вашему мнению, идеально подходит вашему питомцу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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