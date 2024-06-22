Почему кот кладёт лапу на морду: о чём это может говорить

Поза кошки во время сна может многое рассказать о её состоянии. Особое внимание стоит обратить на лапку, положенную на мордочку пушистого друга.
Если вы заметили такое, возможно, что-то мешало питомцу уснуть.
Но что именно побудило мурлыку прикрыть мордочку лапой?
Возможно, животное пыталось защититься от яркого света. Это может быть свет от лампы или прямые солнечные лучи, мешающие уснуть.
В такой ситуации владельцу стоит создать комфортные условия для питомца: задернуть шторы или выключить свет. Будить кошку при этом не следует.
Однако, возможно, причина вовсе не в освещении. Иногда кошка принимает такую позу случайно или чтобы полностью отключиться от внешнего мира.
Если питомец спит в тени, никаких мер предпринимать не нужно. Не стоит выключать свет или задергивать шторы. Просто оставьте кошку в покое и не шумите.
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