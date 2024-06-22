Почему кот кладёт лапу на морду: о чём это может говорить

Стало известно, почему кот кладёт лапу на морду

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поза кошки во время сна может многое рассказать о её состоянии. Особое внимание стоит обратить на лапку, положенную на мордочку пушистого друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Если вы заметили такое, возможно, что-то мешало питомцу уснуть.

Но что именно побудило мурлыку прикрыть мордочку лапой?

Почему кот положил лапу на морду

Возможно, животное пыталось защититься от яркого света. Это может быть свет от лампы или прямые солнечные лучи, мешающие уснуть.

В такой ситуации владельцу стоит создать комфортные условия для питомца: задернуть шторы или выключить свет. Будить кошку при этом не следует.

Однако, возможно, причина вовсе не в освещении. Иногда кошка принимает такую позу случайно или чтобы полностью отключиться от внешнего мира.

Если питомец спит в тени, никаких мер предпринимать не нужно. Не стоит выключать свет или задергивать шторы. Просто оставьте кошку в покое и не шумите.