Топ-5 пород чёрных кошек, приносящих удачу: вы не пожалеете

С древних времен существовало поверье, что чёрная кошка приносит людям только несчастья. Этих животных наделяли мистическими способностями, и суеверия распространились по всему миру.
Однако есть люди, которые не просто не верят в приметы, но и убеждены, что чёрные кошки, наоборот, приносят хозяевам удачу и счастье.
Представляем вам 5 роскошных пород чёрных кошек, которые приносят удачу своим владельцам и поражают своей красотой.
Бомбейская кошка
Эти кошки обладают исключительно чёрной, безупречной шерстью и выразительными глазами медного, жёлтого или жёлто-оранжевого цвета. Своей блестящей, гладкой и густой шерстью они напоминают маленькую пантеру. Несмотря на грозный вид, они дружелюбны и общительны.
Американская короткошёрстная
Эти кошки имеют мускулистое тело и короткую, плотную шерсть. Они обладают спокойным и уравновешенным характером, легко адаптируются к любым условиям, жизнерадостны и отлично контактируют с людьми. Считаются превосходными охотниками на грызунов.
Мейн-кун
Мейн-куны славятся разнообразием окрасов, которых насчитывается несколько десятков. Чёрный мейн-кун так же дружелюбен, игрив и предан хозяину, как и представители других окрасов.
Норвежская лесная кошка
По легенде, предки этой породы ловили мышей на кораблях викингов. Эти кошки любят водные развлечения и физическую активность, а дети обожают играть с их котятами.
Британская короткошёрстная
Эти кошки имеют плотное телосложение и мягкую, густую шерсть. Их спокойный и уравновешенный характер делает их отличными компаньонами. Говорят, что британская короткошёрстная прекрасно уживается с другими питомцами, включая собак.
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