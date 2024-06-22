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Топ-5 пород чёрных кошек, приносящих удачу: вы не пожалеете

Эксперты назвали породы кошек, которые приносят удачу

2:00
Зоосфера » Кошки

С древних времен существовало поверье, что чёрная кошка приносит людям только несчастья. Этих животных наделяли мистическими способностями, и суеверия распространились по всему миру.

Эксперты назвали породы кошек, которые приносят удачу
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако есть люди, которые не просто не верят в приметы, но и убеждены, что чёрные кошки, наоборот, приносят хозяевам удачу и счастье.

Представляем вам 5 роскошных пород чёрных кошек, которые приносят удачу своим владельцам и поражают своей красотой.

Бомбейская кошка

Эти кошки обладают исключительно чёрной, безупречной шерстью и выразительными глазами медного, жёлтого или жёлто-оранжевого цвета. Своей блестящей, гладкой и густой шерстью они напоминают маленькую пантеру. Несмотря на грозный вид, они дружелюбны и общительны.

Американская короткошёрстная

Эти кошки имеют мускулистое тело и короткую, плотную шерсть. Они обладают спокойным и уравновешенным характером, легко адаптируются к любым условиям, жизнерадостны и отлично контактируют с людьми. Считаются превосходными охотниками на грызунов.

Мейн-кун

Мейн-куны славятся разнообразием окрасов, которых насчитывается несколько десятков. Чёрный мейн-кун так же дружелюбен, игрив и предан хозяину, как и представители других окрасов.

Норвежская лесная кошка

По легенде, предки этой породы ловили мышей на кораблях викингов. Эти кошки любят водные развлечения и физическую активность, а дети обожают играть с их котятами.

Британская короткошёрстная

Эти кошки имеют плотное телосложение и мягкую, густую шерсть. Их спокойный и уравновешенный характер делает их отличными компаньонами. Говорят, что британская короткошёрстная прекрасно уживается с другими питомцами, включая собак.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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