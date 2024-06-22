Как собаки реагируют на музыку: вы будете удивлены

Учёные рассказали, как собаки реагируют на музыку

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Учёные выяснили, как собаки реагируют на музыку. Ранее считалось, что музыка раздражает собак, и поэтому они начинают подвывать. Однако на самом деле, собаки в такие моменты не раздражены, а наоборот — им может даже нравиться то, что они слышат.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вот какие выводы сделали исследователи.

Если собака подвывает после того, как хозяин включает музыку, это может означать, что питомец разделяет музыкальные предпочтения своего хозяина.

Учёные подчеркивают, что собаки могут слышать звуки, которые человеческому уху недоступны. Их слух особенно восприимчив к тональности и громкости.

Когда пес подвывает, это следует воспринимать как своеобразное подпевание.

Не стоит переживать — собака чувствует себя комфортно и спокойно, а мелодия ей, вероятно, нравится.

Однако, если собака пытается укрыться в другой комнате, ведёт себя беспокойно или жалобно скулит, это означает, что звук ей неприятен. Возможно, музыка включена слишком громко, что вызывает у собаки стресс.