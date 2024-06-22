К каким сложностям бывают не готовы люди, которые приобрели собаку: это обязательно знать

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Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку

1:21
Зоосфера » Собаки

Появление собаки в семье приносит не только радость, но и сложности, о которых многие заранее не задумываются. Важно понимать, что питомец станет не только источником положительных эмоций, но и потребует внимания и заботы.

Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

С какими трудностями могут столкнуться владельцы собак:

Прогулки в любую погоду и состояние здоровья

Владелец собаки должен будет выгуливать её независимо от погодных условий и своего самочувствия. Только владельцы маленьких собак могут позволить своим питомцам сходить на пеленку. Средние и крупные породы нуждаются в длительных прогулках при любой погоде, что особенно тяжело для одиноких людей, если они заболеют или простудятся.

Необходимость дрессировки

Даже маленькие собаки требуют дрессировки, иначе они не будут слушаться. Дрессировка — ответственный и сложный процесс. Если поручить обучение профессионалам, это может стоить значительную сумму.

Финансовые расходы

Даже небольшая собака требует значительных затрат. Необходимо обеспечивать питомца качественной едой, витаминами, средствами от паразитов, шампунями, прививками и другими необходимыми элементами. Правильный уход за собакой может быть весьма затратным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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