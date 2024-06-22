К каким сложностям бывают не готовы люди, которые приобрели собаку: это обязательно знать

Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Появление собаки в семье приносит не только радость, но и сложности, о которых многие заранее не задумываются. Важно понимать, что питомец станет не только источником положительных эмоций, но и потребует внимания и заботы.

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С какими трудностями могут столкнуться владельцы собак:

Прогулки в любую погоду и состояние здоровья

Владелец собаки должен будет выгуливать её независимо от погодных условий и своего самочувствия. Только владельцы маленьких собак могут позволить своим питомцам сходить на пеленку. Средние и крупные породы нуждаются в длительных прогулках при любой погоде, что особенно тяжело для одиноких людей, если они заболеют или простудятся.

Необходимость дрессировки

Даже маленькие собаки требуют дрессировки, иначе они не будут слушаться. Дрессировка — ответственный и сложный процесс. Если поручить обучение профессионалам, это может стоить значительную сумму.

Финансовые расходы

Даже небольшая собака требует значительных затрат. Необходимо обеспечивать питомца качественной едой, витаминами, средствами от паразитов, шампунями, прививками и другими необходимыми элементами. Правильный уход за собакой может быть весьма затратным.