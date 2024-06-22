Как понять, что собака скоро ослепнет: бегите к своему питомцу

Ветеринары рассказали, как определить то, что собака скоро ослепнет

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У собак, как и у людей, может ухудшаться зрение. Эта проблема нередко затрагивает многих питомцев.

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Причины могут быть разнообразными: возраст, болезни, травмы и другие факторы.

Владельцы зачастую не сразу замечают, что их собака начинает терять зрение. Это связано с тем, что собаки хорошо ориентируются в пространстве благодаря обонянию. Кроме того, ухудшение зрения не отражается на внешнем виде глаз животного.

Часто хозяева обращают внимание на проблему только тогда, когда у собаки происходит значительная или полная потеря зрения.

Как же можно вовремя заметить ухудшение зрения у собаки? Нужно следить за тем, как хорошо она ориентируется в пространстве.

Если питомец часто натыкается на предметы, стоящие на его пути, это плохой знак.

При первых подозрениях следует провести один из двух описанных ниже тестов (а лучше оба).

Проверка реакции зрачков на свет

Поднесите руку близко к глазам собаки, осторожно, чтобы не задеть ресницы и не причинить вред. Следите за реакцией зрачков: они должны изменяться в ответ на изменение освещённости. Отсутствие реакции может свидетельствовать о проблемах со зрением.

Проверка реакции на игрушки

Отойдите от собаки на расстояние не менее 10 шагов. Возьмите её любимые игрушки и покажите их питомцу, не издавая при этом никаких звуков. Если собака не реагирует на свои любимые мячики и мягкие игрушки, следует посетить ветеринара. Возможно, у неё серьёзные проблемы со зрением.