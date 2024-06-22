Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок

Эксперты назвали звуки, которые нравятся кошкам

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Принято считать, что кошки в основном реагируют только на запахи и вкусную пищу, и ничто другое не может принести им радость в жизни.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Однако эти животные, ценящие тишину и покой, на самом деле без ума от некоторых звуков. Исследования показали, какие звуки больше всего нравятся домашним кошкам.

Во-первых, это голос хозяина. Известно, что питомец выбирает одного человека в семье, которого считает своим хозяином, лидером, авторитетом.

Именно его голос может успокоить животное как при стрессе, так и в случае, если кот начнёт шалить.

Во-вторых, звук, который питомцы издают, царапая ткань.

Вообще, любой звук, возникающий при царапании ткани, дерева или других материалов, способен удовлетворить кошачьи желания.

Считается, что питомцы иногда даже развлекают себя, царапая или трогая лапами какой-то определённый предмет или поверхность.

В-третьих, еда. Все, что связано с кормлением, чрезвычайно положительно воспринимается кошками.

Все знают, что происходит с кошкой при звуке шелестящего пакета с сухим кормом, высыпании гранул в пустую миску или открытии консервной банки.

А некоторые коты теряют рассудок, когда хозяин просто хлопает дверью холодильника.