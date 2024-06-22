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Может ли собака лаять просто так: интересный ответ

Кинологи рассказали, могут ли собаки лаять просто так

1:15
Зоосфера » Собаки

Любой может потерять терпение, слыша, как за стеной беспрерывно лает собака. Особенно трудно приходится хозяину, который не понимает, почему его питомец так себя ведёт.

Кинологи рассказали, могут ли собаки лаять просто так
Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Но может ли собака лаять без причины? Специалисты считают, что это маловероятно.

Почему собака лает:

Во-первых, собаки тяжело переносят одиночество. Особенно это касается пород, известных своей верностью и привязанностью к хозяину.

Во-вторых, стоит задуматься о визите к ветеринару. Возможно, собаку что-то беспокоит. Если она лает без видимых причин и раздражителей, это может быть сигналом о помощи.

Также следует обратить внимание на аппетит, пищеварение и общее поведение питомца.

В-третьих, возрастные изменения тоже могут быть причиной лая. Щенки часто лают из-за стресса, а у взрослых собак причиной могут быть переживания, голод или жестокое обращение.

В-четвертых, собака может лаять и ночью, но не просто так, а от страха или из-за подозрительных звуков.

В таких случаях хозяину нужно успокоить питомца, разобраться в причинах его беспокойства и, если необходимо, обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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