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Эти признаки говорят о том, что кошка от вас без ума

Эксперты назвали признаки, которые говорят о том, что ваша кошка к вам привязана

1:00
Зоосфера » Кошки

Иногда чувства кошки остаются для нас загадкой: они не всегда открыто выражают свои эмоции. Из-за этого кошачья любовь кажется ещё более ценной и значимой.

Эксперты назвали признаки, которые говорят о том, что ваша кошка к вам привязана
Фото: blackmainecoon.com by Tazer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тем не менее, эксперты утверждают, что всегда можно разгадать, что именно чувствует кошка по отношению к вам.

Признаки кошачьей привязанности

Кошка "бодается"

Это очень милое проявление любви, которое никого не оставит равнодушным. Кошка может неожиданно подойти и начать "бодаться" головой.

Этот жест говорит о том, что вы ей не безразличны.

"Подмигивание"

Этот знак далеко не все могут правильно интерпретировать. Многие удивляются, когда кошка подходит и начинает "подмигивать".

Таким образом, питомец показывает, что вы ей нужны и она вас любит.

Постоянный контакт

Если кошка стремится проводить с вами много времени, считайте себя счастливым: ваш питомец действительно вас любит.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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