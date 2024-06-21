Эти признаки говорят о том, что кошка от вас без ума

Иногда чувства кошки остаются для нас загадкой: они не всегда открыто выражают свои эмоции. Из-за этого кошачья любовь кажется ещё более ценной и значимой.
Тем не менее, эксперты утверждают, что всегда можно разгадать, что именно чувствует кошка по отношению к вам.
Кошка "бодается"
Это очень милое проявление любви, которое никого не оставит равнодушным. Кошка может неожиданно подойти и начать "бодаться" головой.
Этот жест говорит о том, что вы ей не безразличны.
"Подмигивание"
Этот знак далеко не все могут правильно интерпретировать. Многие удивляются, когда кошка подходит и начинает "подмигивать".
Таким образом, питомец показывает, что вы ей нужны и она вас любит.
Постоянный контакт
Если кошка стремится проводить с вами много времени, считайте себя счастливым: ваш питомец действительно вас любит.
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