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На "Роза Хутор" альпакам сделали стрижки

2:49
Зоосфера

Новые летние прически получили обитатели парка "Пача Мама".

На "Роза Хутор" альпакам сделали стрижки
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Стрижки альпакам делали одновременно три парикмахера-грумера. Специалисты подбирали прически учитывая не только "качество" шерсти перуанских пушистиков, но и их характер.

— Альпаки — животные очень общительные, поэтому грумеры легко нашли подход к каждой. Стрижку пушистики восприняли с большим любопытством, даже выстраивались в очередь, посмотреть, а что-же происходит. Чтобы постричь каждую альпаку потребовалось примерно полчаса. Прически подбирались индивидуально. Кто-то получил модель "Чупа-чупс", при которой формируется круглая "шапочка" на голове, кто-то стал обладателем красивого сердечка сзади, а крупный самец Михаил превратился в настоящего льва с гривой и хвостом-кисточкой, такая стрижка подчеркнула его суровый характер, — поделилась операционный директор парка альпак "Пача Мама" на курорте "Роза Хутор" Ирина Чайкина.

С каждой альпаки за одну стрижку специалисты "собрали" около четырех килограмм шерсти, которая является гипоаллергенной и считается самой мягкой в мире. Ее уже передали мастерицам, они спрядут нитки, свяжут теплые носки и варежки. Зимой необычные сувениры можно будет приобрести в парке "Пача Мама".

— Стригут альпак не только для красоты — это важная процедура для их здоровья. Животным становится легче переносить жаркую погоду, которая установилась в горах Сочи. Сегодня в парке "Пача Мама" обитают более 80 альпак. Они прибыли на курорт "Роза Хутор" из европейских питомников и благодаря постоянной заботе замечательно адаптировались. Подтверждение тому — 15 детенышей альпак, которых называют криа, рожденные в нашем парке. Они появились на свет в мае, все здоровые и активные. После небольшого декретного отпуска, его мамы с малышами проводили в специальных вольерах, они уже начали гулять со всеми остальными, общаться с гостями, — рассказала Ирина Чайкина.

Увидеть пушистые "Чупа-чупсы" и пообщаться с милыми обитателями перуанских Анд на курорте "Роза Хутор" можно ежедневно. Парк "Пача Мама" работает с 10:00 до 18:00. Добраться до него можно на бесплатном шаттле от "Роза Приюта" в Горной Олимпийской деревне или пройдя по новому пешеходному маршруту "Путь к альпакам" менее километра. Помимо альпак в парке обитают пушистые кролики породы "Французский баран", чей "размах ушей" достигает полуметра, редкие валийские овцы, четырехрогие бараны и недавний житель — ослик Вадик.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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