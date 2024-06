Все полезно, что в рот полезло: можно ли кормить кошку и собаку одним и тем же кормом

Your browser does not support the audio element.

Чтобы ответить на вопрос, можно ли кормить кота собачьим кормом, а собаку — кошачьим, сначала нужно понять требования к рациону этих животных.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.