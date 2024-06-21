Все полезно, что в рот полезло: можно ли кормить кошку и собаку одним и тем же кормом

Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку и собаку одним кормом

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чтобы ответить на вопрос, можно ли кормить кота собачьим кормом, а собаку — кошачьим, сначала нужно понять требования к рациону этих животных.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Особенности питания кошек

Кошки — это облигатные хищники, что означает, что им необходимы животные белки и жиры в больших количествах, чем собакам. Поэтому в составе корма для кошек обычно содержится больше белка и жиров, чем в корме для собак.

Кроме того, в кошачьем корме содержится таурин, который кошки, в отличие от собак, не могут синтезировать самостоятельно и должны получать из пищи. Это также касается арахидоновой кислоты.

Особенности питания собак

Собаки, в свою очередь, являются всеядными животными и лучше усваивают крахмал, получая больше энергии из углеводов. Это снижает их потребность в белке по сравнению с кошками.

Основные отличия в кормах для этих животных на этом заканчиваются. Что в итоге?

Если речь идет о здоровых кошках и собаках среднего возраста, то кормить собаку кошачьим кормом, а кошку — собачьим можно, но недолго — около 2-3 дней.

Однако возможны некоторые негативные последствия, такие как диарея.

Длительное кормление таким образом нежелательно: если собака может относительно нормально переносить кошачий корм, то для кошек собачий корм совершенно не подходит и может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.