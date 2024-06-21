У вас просто жирная кошка: как это понять и что делать

Ветеринары рассказали, как распознать ожирение у кошек

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ожирение у животных обычно развивается постепенно, и владельцу, который ежедневно наблюдает за своим питомцем, сложно заметить изменения в его внешности или поведении.

Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

В таких случаях полезно обратить внимание на три признака, указывающих на наличие лишнего веса у животного.

Снижение активности питомца

Если раньше ваш кот постоянно играл с мячом или прыгал на высокие шкафы и полки, а теперь проводит большую часть времени на диване или кровати, это может быть признаком ожирения. Отказ от активных игр может быть связан с проблемами со здоровьем, такими как боли в суставах или развитие одышки, причиной которых может быть избыточный вес.

Внешние изменения

У здоровых кошек легко прощупываются костные выступы (рёбра, позвоночник), и они отличаются развитой плотной мускулатурой. При ожирении талия у кошки сглаживается, появляется висящий живот и жировые складки, из-за чего прощупать костные ориентиры становится сложнее.

Повышенный аппетит

Сравните нынешнее состояние питомца с тем, что было прежде. Если раньше вы кормили его 3-4 раза в день, а теперь количество кормлений увеличилось, если животное жадно съедает порцию и требует добавки, это может быть признаком растянутого желудка и поводом для беспокойства.