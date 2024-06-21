Как скормить кошке все таблетки: поддастся даже самый вредный питомец

Ветеринары рассказали, как скормить кошке таблетки

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда, когда домашнему питомцу нужно лечение, приходится давать ему таблетки. Для новых владельцев домашних животных эта задача может показаться сложной из-за нехватки опыта и знаний.

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На самом деле, если знать, когда именно нужно действовать, всё пройдет гладко.

Как справиться с сопротивляющимся котом

Когда кошка чувствует угрозу, её поведение можно разделить на три фазы.

Вначале животное активно сопротивляется, используя зубы и когти

Если сопротивление не удаётся, кошка замирает, притворяясь мёртвой или больной

В третьей фазе питомец делает всё возможное, чтобы убежать

Задача хозяина — переждать первую фазу и успеть дать лекарство до того, как наступит третья фаза, связанная с попытками побега.