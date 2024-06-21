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Как скормить кошке все таблетки: поддастся даже самый вредный питомец

Ветеринары рассказали, как скормить кошке таблетки

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Зоосфера » Кошки

Иногда, когда домашнему питомцу нужно лечение, приходится давать ему таблетки. Для новых владельцев домашних животных эта задача может показаться сложной из-за нехватки опыта и знаний.

Ветеринары рассказали, как скормить кошке таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На самом деле, если знать, когда именно нужно действовать, всё пройдет гладко.

Как справиться с сопротивляющимся котом

Когда кошка чувствует угрозу, её поведение можно разделить на три фазы.

  • Вначале животное активно сопротивляется, используя зубы и когти
  • Если сопротивление не удаётся, кошка замирает, притворяясь мёртвой или больной
  • В третьей фазе питомец делает всё возможное, чтобы убежать

Задача хозяина — переждать первую фазу и успеть дать лекарство до того, как наступит третья фаза, связанная с попытками побега.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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