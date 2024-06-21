Собачий фруктовый лёд: это спасет вашего питомца от обезвоживания

Жара приносит дискомфорт не только людям, но и их четвероногим друзьям.
Настоящим спасением в жаркие летние дни становится фруктовый лёд.
Знаете ли вы, что такое лакомство можно давать даже собакам? Конечно, питомца лучше угощать не магазинным десертом, а приготовленным собственными руками.
Для этого вам понадобятся всего два простых ингредиента: натуральный ягодный сок и вода.
Возьмите одну часть сока (это может быть, например, яблочный, банановый или черничный сок) и смешайте с тремя частями воды. Залейте полученную смесь в формы и поместите в морозильную камеру до полного замерзания.
Готовый продукт не только прекрасно утолит жажду вашего любимца, но и обеспечит его витаминами.
Однако давать собакам фруктовый лёд следует с осторожностью, чтобы избежать проблем с полостью рта, вызванных холодной едой.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.