Собачий фруктовый лёд: это спасет вашего питомца от обезвоживания

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Россиянам рассказали, как приготовить фруктовый лёд для собаки

0:57
Зоосфера » Собаки

Жара приносит дискомфорт не только людям, но и их четвероногим друзьям.

Россиянам рассказали, как приготовить фруктовый лёд для собаки
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Настоящим спасением в жаркие летние дни становится фруктовый лёд.

Знаете ли вы, что такое лакомство можно давать даже собакам? Конечно, питомца лучше угощать не магазинным десертом, а приготовленным собственными руками.

Для этого вам понадобятся всего два простых ингредиента: натуральный ягодный сок и вода.

Возьмите одну часть сока (это может быть, например, яблочный, банановый или черничный сок) и смешайте с тремя частями воды. Залейте полученную смесь в формы и поместите в морозильную камеру до полного замерзания.

Готовый продукт не только прекрасно утолит жажду вашего любимца, но и обеспечит его витаминами.

Однако давать собакам фруктовый лёд следует с осторожностью, чтобы избежать проблем с полостью рта, вызванных холодной едой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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