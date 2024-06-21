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Как обеспечить кошке долгую и счастливую жизнь: 5 важных правил, которые легко соблюдать

Стало известно, как обеспечить кошке счастливую жизнь

2:29
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кошки хочет, чтобы его питомец жил как можно дольше, был здоровым и счастливым.

Стало известно, как обеспечить кошке счастливую жизнь
Фото: blackmainecoon.com by Tazer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

К сожалению, это желание сбывается не всегда. И часто виноват в этом сам хозяин животного. Кошке необходимы забота и защита от различных негативных факторов.

Но все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Хотите, чтобы ваш четвероногий друг был долгожителем? Соблюдайте следующие правила.

Правильное питание

Начнем с самой очевидной рекомендации. Ясно, что кошка не будет здоровой, если её хозяин начнет экономить на питании.

Кормите питомца только качественными продуктами. Дешевый корм — не лучший выбор. Не давайте кошке опасные для неё продукты (сладости, грибы, лук, чеснок, томаты, картофель, виноград и т. д.).

Посещение ветеринарных клиник

Показывать питомца ветеринару нужно не только тогда, когда у него возникают проблемы со здоровьем.

Необходимы и профилактические осмотры (1-2 раза в год), чтобы своевременно выявить заболевания, которые пока не проявились.

Регулярные игры с питомцем

Кошки только на первый взгляд кажутся надменными и эгоистичными существами, не нуждающимися в компании.

На самом деле, мурлыкам нужно "общение" с человеком. Обязательно играйте с питомцем. Не забывайте о своем четвероногом друге даже в самые занятые дни.

Защита от стресса

Одним из секретов долголетия некоторых кошек является почти полное отсутствие стрессовых ситуаций в их жизни. Старайтесь защитить своего питомца от опасностей и напряжения.

Речь идет и о проблемах, которые людям кажутся незначительными. Например, о громких звуках, переездах, ремонтных работах в доме.

Понятно, что в некоторых случаях этих вещей не избежать. Но помните, что любые крики, перестановки и перемещения — это стресс для животного.

Запрет на самовыгул

Существует мнение, что кошки, которым разрешен самовыгул, чувствуют себя более счастливыми, чем "домоседы".

Возможно, в некоторых случаях это правда. Однако следует помнить, что питомец, свободно выходящий на улицу, подвержен многим заболеваниям и другим опасностям.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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