Как обеспечить кошке долгую и счастливую жизнь: 5 важных правил, которые легко соблюдать

Каждый владелец кошки хочет, чтобы его питомец жил как можно дольше, был здоровым и счастливым.
К сожалению, это желание сбывается не всегда. И часто виноват в этом сам хозяин животного. Кошке необходимы забота и защита от различных негативных факторов.
Но все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Хотите, чтобы ваш четвероногий друг был долгожителем? Соблюдайте следующие правила.
Правильное питание
Начнем с самой очевидной рекомендации. Ясно, что кошка не будет здоровой, если её хозяин начнет экономить на питании.
Кормите питомца только качественными продуктами. Дешевый корм — не лучший выбор. Не давайте кошке опасные для неё продукты (сладости, грибы, лук, чеснок, томаты, картофель, виноград и т. д.).
Посещение ветеринарных клиник
Показывать питомца ветеринару нужно не только тогда, когда у него возникают проблемы со здоровьем.
Необходимы и профилактические осмотры (1-2 раза в год), чтобы своевременно выявить заболевания, которые пока не проявились.
Регулярные игры с питомцем
Кошки только на первый взгляд кажутся надменными и эгоистичными существами, не нуждающимися в компании.
На самом деле, мурлыкам нужно "общение" с человеком. Обязательно играйте с питомцем. Не забывайте о своем четвероногом друге даже в самые занятые дни.
Защита от стресса
Одним из секретов долголетия некоторых кошек является почти полное отсутствие стрессовых ситуаций в их жизни. Старайтесь защитить своего питомца от опасностей и напряжения.
Речь идет и о проблемах, которые людям кажутся незначительными. Например, о громких звуках, переездах, ремонтных работах в доме.
Понятно, что в некоторых случаях этих вещей не избежать. Но помните, что любые крики, перестановки и перемещения — это стресс для животного.
Запрет на самовыгул
Существует мнение, что кошки, которым разрешен самовыгул, чувствуют себя более счастливыми, чем "домоседы".
Возможно, в некоторых случаях это правда. Однако следует помнить, что питомец, свободно выходящий на улицу, подвержен многим заболеваниям и другим опасностям.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.