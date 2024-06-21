Как одеть бесшёрстную кошку: костюмчик сядет идеально

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Эксперты рассказали, как одевать лысые породы кошек

1:29
Зоосфера » Кошки

У лысых кошек, в отличие от их пушистых собратьев, отсутствуют шерсть и подшёрсток, которые защищали бы их тело от сквозняков и перепадов температур.

Эксперты рассказали, как одевать лысые породы кошек
Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поэтому сфинксам жизненно необходима одежда.

Ниже приведены 5 советов, которые помогут вам сделать правильный выбор среди разнообразия одежды для животных, предлагаемой современными зоомагазинами, ветеринарными клиниками и частными мастерами.

Требования к одежде для кошек:

  • Одежду следует подбирать с учётом размеров животного. Слишком большой или маленький костюм или комбинезон могут вызвать дискомфорт у сфинкса и не смогут полноценно выполнять свои функции.
  • Если в костюме есть жёсткие элементы, лучше отказаться от такой покупки. Они ограничивают движения кошки и могут привести к травмам. Убедитесь, что одежда тянется — так питомцу будет удобнее.
  • Также у вас должна быть возможность легко стирать и быстро сушить одежду кошки, так как она загрязняется ежедневными выделениями. Костюм должен стираться и сохнуть в течение 1-2 часов.
  • Особое внимание уделите воротнику одежды. Он должен быть свободным, без шнурков и лент на шее, так как такие элементы повышают риск удушения.
  • Элементы декора должны быть надежно закреплены на ткани, а нитки не должны торчать, чтобы питомец их не оторвал и не проглотил.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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