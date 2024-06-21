Почему кошка не хочет сидеть на руках: в этом виноваты только вы

Стало известно, почему кошка не хочет сидеть на руках

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие мечтают о том, что с появлением кошки в доме они будут проводить уютные вечера с любимицей на руках.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако не все животные согласны с этим.

Несмотря на то, что кошек в целом можно назвать контактными питомцами, они не всегда готовы дарить нам ту нежность, на которую мы рассчитываем.

Почему кошка не хочет сидеть на руках

Особенности породы

Перед выбором питомца стоит оценивать не только его внешний вид: некоторые породы изначально не склонны к ласке, нежности и тактильному контакту с владельцем.

Поэтому эксперты рекомендуют предварительно узнать всё об особенностях породы.

Характер

Некоторые кошки просто не любят такой формат общения с владельцем. Они могут лежать рядом или находиться поблизости, но желания непосредственно контактировать у них нет.

Вы лучше всего знаете свою кошку, поэтому учитывайте её особенности.

Болезненные ощущения

Этот момент актуален только в том случае, если ранее добрая, милая и контактная кошка внезапно перестала проводить с вами время. В таком случае стоит оценить общее состояние любимицы.