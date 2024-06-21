Почему кошка не хочет сидеть на руках: в этом виноваты только вы

Многие мечтают о том, что с появлением кошки в доме они будут проводить уютные вечера с любимицей на руках.
Однако не все животные согласны с этим.
Несмотря на то, что кошек в целом можно назвать контактными питомцами, они не всегда готовы дарить нам ту нежность, на которую мы рассчитываем.
Особенности породы
Перед выбором питомца стоит оценивать не только его внешний вид: некоторые породы изначально не склонны к ласке, нежности и тактильному контакту с владельцем.
Поэтому эксперты рекомендуют предварительно узнать всё об особенностях породы.
Характер
Некоторые кошки просто не любят такой формат общения с владельцем. Они могут лежать рядом или находиться поблизости, но желания непосредственно контактировать у них нет.
Вы лучше всего знаете свою кошку, поэтому учитывайте её особенности.
Болезненные ощущения
Этот момент актуален только в том случае, если ранее добрая, милая и контактная кошка внезапно перестала проводить с вами время. В таком случае стоит оценить общее состояние любимицы.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.