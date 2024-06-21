Как понять, что кошка вас ненавидит: ключевые признаки

Эксперты назвали признаки того, что кошка вас не любит

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Никому не захочется смириться с мыслью, что их любимая кошка не испытывает к ним взаимных чувств.

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Однако эмоции питомца могут быть весьма непредсказуемыми.

Иногда можно попытаться "излечить" питомца от антипатии, но сначала необходимо точно определить наличие этой проблемы.

Признаки, которые не стоит игнорировать:

Питомец "охотится" на вас и часто атакует

Эксперты считают этот признак одним из самых важных и очевидных. Если питомец вас любит, он вряд ли будет нападать или воспринимать вас как объект для охоты.

Дома постоянно царит беспорядок

Если кошке не нравится ваше общество, её поведение будет соответствующим. В ваше отсутствие питомец будет устраивать беспорядок и пакостить.

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Если кошка не чувствует себя в безопасности рядом с вами, она будет стараться "пометить" свою территорию, чтобы отпугнуть нежелательных личностей.

Стоит проанализировать, что пошло не так в ваших отношениях с питомцем.