Как понять, что кошка вас ненавидит: ключевые признаки

Никому не захочется смириться с мыслью, что их любимая кошка не испытывает к ним взаимных чувств.
Однако эмоции питомца могут быть весьма непредсказуемыми.
Иногда можно попытаться "излечить" питомца от антипатии, но сначала необходимо точно определить наличие этой проблемы.
Питомец "охотится" на вас и часто атакует
Эксперты считают этот признак одним из самых важных и очевидных. Если питомец вас любит, он вряд ли будет нападать или воспринимать вас как объект для охоты.
Дома постоянно царит беспорядок
Если кошке не нравится ваше общество, её поведение будет соответствующим. В ваше отсутствие питомец будет устраивать беспорядок и пакостить.
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Если кошка не чувствует себя в безопасности рядом с вами, она будет стараться "пометить" свою территорию, чтобы отпугнуть нежелательных личностей.
Стоит проанализировать, что пошло не так в ваших отношениях с питомцем.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.