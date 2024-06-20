Они обожают внимание: самые ласковые породы кошек

Названы самые ласковые породы кошек

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки часто ассоциируются с независимостью и самодостаточностью, однако существует множество пород, которые отличаются особенно ласковым и дружелюбным характером.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Бирманские кошки обладают мягким и доброжелательным характером. Они любят быть рядом с людьми и часто садятся на колени, требуя внимания. Эти кошки легко находят общий язык с детьми и другими животными, что делает их прекрасными семейными питомцами.

Абиссинские кошки — активные и игривые питомцы, которые также проявляют много ласки к своим владельцам. Они любопытны, умны и любят быть в центре событий.

Несмотря на свои внушительные размеры, мейн-куны известны как "нежные гиганты". Они отличаются дружелюбием и любовью к играм. Эти кошки часто проявляют ласку, трутся об ноги владельца и мурлыкают.