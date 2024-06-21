Что нельзя делать, когда собака спит: будет море проблем

Кинологи сказали, что нельзя делать, когда собака спит

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Сон очень важен для собак. В этом отношении наши четвероногие друзья ничем не отличаются от нас. Поэтому желательно, чтобы у вашего питомца не возникало проблем с восстановлением организма.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

К сожалению, некоторые владельцы собак, сами того не осознавая, мешают своим питомцам нормально и спокойно спать.

Это может привести к появлению у собаки проблем со здоровьем.

У животного ухудшается самочувствие. Кроме того, питомец может стать более агрессивным. Итак, что нельзя делать, если рядом спит собака?

Шуметь

Главная задача хозяина — не разбудить животное и не подвергать его стрессу. Поэтому включать пылесос, пока собака спит, — явно не лучшая идея.

Также, если рядом находится спящий питомец, нельзя слушать громкую музыку. Стоит также говорить потише.

Гладить собаку

Многие спящие собаки выглядят очень мило, и возникает желание их погладить. Но от этого действия лучше воздержаться. Причина проста: питомец может проснуться.

Если хозяин прервет глубокий сон собаки, она станет беспокойной и раздражительной.

Подпускать к собаке других домашних животных

Если собака заснула, сразу же перенесите кота в другое помещение!

Пусть пёс спокойно спит, без внешних раздражителей и без тех, кто может захотеть его разбудить.