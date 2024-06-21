Что нельзя делать, когда собака спит: будет море проблем

Сон очень важен для собак. В этом отношении наши четвероногие друзья ничем не отличаются от нас. Поэтому желательно, чтобы у вашего питомца не возникало проблем с восстановлением организма.
К сожалению, некоторые владельцы собак, сами того не осознавая, мешают своим питомцам нормально и спокойно спать.
Это может привести к появлению у собаки проблем со здоровьем.
У животного ухудшается самочувствие. Кроме того, питомец может стать более агрессивным. Итак, что нельзя делать, если рядом спит собака?
Шуметь
Главная задача хозяина — не разбудить животное и не подвергать его стрессу. Поэтому включать пылесос, пока собака спит, — явно не лучшая идея.
Также, если рядом находится спящий питомец, нельзя слушать громкую музыку. Стоит также говорить потише.
Гладить собаку
Многие спящие собаки выглядят очень мило, и возникает желание их погладить. Но от этого действия лучше воздержаться. Причина проста: питомец может проснуться.
Если хозяин прервет глубокий сон собаки, она станет беспокойной и раздражительной.
Подпускать к собаке других домашних животных
Если собака заснула, сразу же перенесите кота в другое помещение!
Пусть пёс спокойно спит, без внешних раздражителей и без тех, кто может захотеть его разбудить.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.