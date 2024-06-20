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Учёные установили, какие собаки более склонны к агрессии

Зоологи доказали, что маленькие шавки больше склонны к агрессии

1:43
Зоосфера

Существует мнение, что некоторые породы собак более агрессивны, чем другие. Однако, как показали исследования, это не всегда так.

Зоологи доказали, что маленькие шавки больше склонны к агрессии
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Оказалось, что агрессивность собаки зависит не только от породы, но и от других факторов. Например, старые и маленькие несоциализированные кобели могут быть особенно агрессивными. Однако, некоторые породы всё же более склонны к агрессии.

Финские эксперты изучили поведение примерно 9 тысяч собак 20 пород и выяснили, что маленькие собаки могут быть более агрессивными, чем средние и крупные. Кроме того, кобели обычно более агрессивны, чем суки, даже если они кастрированы. Опытность владельца и качество воспитания также влияют на уровень агрессии у собак.

Интересно, что собаки, которые проводят много времени с другими собаками, могут быть менее агрессивными. Однако, учёные заметили, что у некоторых пород собак вероятность агрессивного поведения была выше, чем у других. Например, пудели, длинношёрстные колли и цвергшнауцеры проявляли больше агрессии во время исследования, чем лабрадоры и золотистые ретриверы.

Поэтому, прежде чем купить собаку, важно тщательно изучить её породу. Новичкам лучше выбрать дружелюбного питомца, а заводчикам стоит обратить внимание на характер людей, которые будут брать собаку, так как боязливость и агрессия могут передаваться от владельца животному.

Сказывается также и то, что маленьких собак не дрессируют в отличие от больших, и это также сказывается на их поведении. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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