Учёные установили, какие собаки более склонны к агрессии

Зоологи доказали, что маленькие шавки больше склонны к агрессии

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует мнение, что некоторые породы собак более агрессивны, чем другие. Однако, как показали исследования, это не всегда так.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Оказалось, что агрессивность собаки зависит не только от породы, но и от других факторов. Например, старые и маленькие несоциализированные кобели могут быть особенно агрессивными. Однако, некоторые породы всё же более склонны к агрессии.

Финские эксперты изучили поведение примерно 9 тысяч собак 20 пород и выяснили, что маленькие собаки могут быть более агрессивными, чем средние и крупные. Кроме того, кобели обычно более агрессивны, чем суки, даже если они кастрированы. Опытность владельца и качество воспитания также влияют на уровень агрессии у собак.

Интересно, что собаки, которые проводят много времени с другими собаками, могут быть менее агрессивными. Однако, учёные заметили, что у некоторых пород собак вероятность агрессивного поведения была выше, чем у других. Например, пудели, длинношёрстные колли и цвергшнауцеры проявляли больше агрессии во время исследования, чем лабрадоры и золотистые ретриверы.

Поэтому, прежде чем купить собаку, важно тщательно изучить её породу. Новичкам лучше выбрать дружелюбного питомца, а заводчикам стоит обратить внимание на характер людей, которые будут брать собаку, так как боязливость и агрессия могут передаваться от владельца животному.

Сказывается также и то, что маленьких собак не дрессируют в отличие от больших, и это также сказывается на их поведении.