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Что точно не стоит делать, если кот помочился в обувь: обойдитесь без крови

Стало известно, что надо сделать, если кот помочился в обувь

1:21
Зоосфера » Кошки

Владельцам кошек нужно быть готовыми ко всему, включая ситуацию, когда у питомца возникает непреодолимое желание пометить хозяйскую (или любую другую) обувь.

Стало известно, что надо сделать, если кот помочился в обувь
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выбирая эффективное и доступное средство для нейтрализации запаха мочи, важно не ошибиться.

Сегодня мы расскажем вам о составах, которые, к сожалению, не помогут решить эту проблему.

Хлорка

Средства с хлором, во-первых, могут повредить обувь, а во-вторых, сделают её ещё более привлекательной для пушистого "вредителя". Поэтому такие средства, как "Белизна" и "Доместос", не подойдут.

Нашатырный спирт

Нашатырь не подходит по той же причине: он способен привлекать питомцев. Это объясняется тем, что в составе нашатыря присутствует аммиак, который также является компонентом кошачьей мочи. Кот подумает, что на его территории появился чужак, и постарается заглушить его запах своим.

Освежитель воздуха

Ароматизаторы могут лишь временно скрыть неприятный запах, но не устраняют кристаллы мочевой кислоты. В результате при контакте с водой в дальнейшем от обуви будет исходить сильный неприятный запах.

Кстати, это же относится к различным духам, одеколонам и дезодорантам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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