Что точно не стоит делать, если кот помочился в обувь: обойдитесь без крови

Владельцам кошек нужно быть готовыми ко всему, включая ситуацию, когда у питомца возникает непреодолимое желание пометить хозяйскую (или любую другую) обувь.
Выбирая эффективное и доступное средство для нейтрализации запаха мочи, важно не ошибиться.
Сегодня мы расскажем вам о составах, которые, к сожалению, не помогут решить эту проблему.
Хлорка
Средства с хлором, во-первых, могут повредить обувь, а во-вторых, сделают её ещё более привлекательной для пушистого "вредителя". Поэтому такие средства, как "Белизна" и "Доместос", не подойдут.
Нашатырный спирт
Нашатырь не подходит по той же причине: он способен привлекать питомцев. Это объясняется тем, что в составе нашатыря присутствует аммиак, который также является компонентом кошачьей мочи. Кот подумает, что на его территории появился чужак, и постарается заглушить его запах своим.
Освежитель воздуха
Ароматизаторы могут лишь временно скрыть неприятный запах, но не устраняют кристаллы мочевой кислоты. В результате при контакте с водой в дальнейшем от обуви будет исходить сильный неприятный запах.
Кстати, это же относится к различным духам, одеколонам и дезодорантам.
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