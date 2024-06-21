Как поменять кошке корм без вреда для здоровья: максимально плавный переход

Менять корм для кошки без промедлений нужно только в том случае, если он наносит вред здоровью питомца.
Во всех остальных случаях стоит переходить на новый корм постепенно, чтобы избежать непредсказуемых последствий резкой смены.
Для начала дайте питомцу попробовать новую еду с вашей ладони — так он быстрее доверится новому продукту.
Если кошка не проявила интереса сразу, не спешите выбрасывать корм — иногда ей нужно время, чтобы привыкнуть, обнюхать и подумать.
Схема постепенной замены корма выглядит так: первые два дня миска должна содержать 75% старого корма и 25% нового, на третий и четвертый день — 50 на 50, на пятый и шестой — 25% старого и 75% нового, а на седьмой день можно полностью перейти на новый корм.
И еще один совет: если причина смены корма не связана со здоровьем кошки, постарайтесь выбрать продукцию того же бренда.
К счастью, большинство производителей предлагают линейки кормов для любых потребностей кошек.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.