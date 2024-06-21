Чем нельзя кормить собаку: так поступают только монстры

Ветеринары рассказали, чем нельзя кормить собаку

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

На рынке существует множество видов кормов для животных, но некоторые люди продолжают верить, что натуральная пища — лучший выбор для их питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лучшей наградой за преданную дружбу они считают не кость, а кусок мяса.

С этим не соглашаются ветеринары, которые предупреждают, что кормить собак сырым мясом не следует.

Давайте разберёмся, почему нельзя кормить собак сырым мясом.

В своем блоге ветеринар Руис Дасильва объясняет, что это достаточно рискованное занятие. Ссылаясь на исследования, она утверждает, что белок из сырого мяса усваивается организмом животного хуже.

Опасность такого питания в том, что сырое мясо часто содержит бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка. Также из рациона собаки следует исключить сырые яйца.

Здесь ситуация аналогичная — трудности с усвоением белка и риск заражения бактериями. Эксперт уверяет, что варёное мясо и яйца гораздо полезнее для собаки, чем сырые.

Даже если считать собаку хищником, не стоит думать, что сырое мясо пойдёт ей на пользу.