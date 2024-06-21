Чем нельзя кормить собаку: так поступают только монстры

На рынке существует множество видов кормов для животных, но некоторые люди продолжают верить, что натуральная пища — лучший выбор для их питомца.
Лучшей наградой за преданную дружбу они считают не кость, а кусок мяса.
С этим не соглашаются ветеринары, которые предупреждают, что кормить собак сырым мясом не следует.
Давайте разберёмся, почему нельзя кормить собак сырым мясом.
В своем блоге ветеринар Руис Дасильва объясняет, что это достаточно рискованное занятие. Ссылаясь на исследования, она утверждает, что белок из сырого мяса усваивается организмом животного хуже.
Опасность такого питания в том, что сырое мясо часто содержит бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка. Также из рациона собаки следует исключить сырые яйца.
Здесь ситуация аналогичная — трудности с усвоением белка и риск заражения бактериями. Эксперт уверяет, что варёное мясо и яйца гораздо полезнее для собаки, чем сырые.
Даже если считать собаку хищником, не стоит думать, что сырое мясо пойдёт ей на пользу.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.