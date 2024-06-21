После этого вы поймёте, что у вашей кошки проблемы с суставами: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, как узнать, что у кошки проблемы с суставами

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Проблемы с суставами у кошек могут быть вызваны различными факторами, такими как травмы, ожирение, инфекционные заболевания, операции или естественное старение.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этой статье рассмотрены признаки, указывающие на проблемы с опорно-двигательным аппаратом у питомцев.

Изменение поведения

Если ранее активный и игривый питомец стал менее подвижным и отказывается от игр, это может быть сигналом к тревоге. Кошка, испытывающая дискомфорт, предпочитает лежать свернувшись в клубок на кровати. При сильных болях питомец может прятаться и отказываться от еды и воды.

Изменение походки

Из-за боли кошка может прихрамывать или прижимать больную лапку к груди, стараясь не наступать на нее. Если поражены суставы хвоста, кот будет стараться не поднимать его и поджимать под себя.

Проявление агрессии

О проблемах со здоровьем также может свидетельствовать агрессивное поведение. Если ласковый ранее питомец избегает поглаживаний, не залезает на руки и предпочитает спать отдельно, это повод задуматься. При случайном прикосновении к больному месту кошка может оцарапать или укусить. Это естественная защитная реакция, и ругать животное за такое поведение не стоит.