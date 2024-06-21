После этого вы поймёте, что у вашей кошки проблемы с суставами: советы ветеринаров

Проблемы с суставами у кошек могут быть вызваны различными факторами, такими как травмы, ожирение, инфекционные заболевания, операции или естественное старение.
В этой статье рассмотрены признаки, указывающие на проблемы с опорно-двигательным аппаратом у питомцев.
Изменение поведения
Если ранее активный и игривый питомец стал менее подвижным и отказывается от игр, это может быть сигналом к тревоге. Кошка, испытывающая дискомфорт, предпочитает лежать свернувшись в клубок на кровати. При сильных болях питомец может прятаться и отказываться от еды и воды.
Изменение походки
Из-за боли кошка может прихрамывать или прижимать больную лапку к груди, стараясь не наступать на нее. Если поражены суставы хвоста, кот будет стараться не поднимать его и поджимать под себя.
Проявление агрессии
О проблемах со здоровьем также может свидетельствовать агрессивное поведение. Если ласковый ранее питомец избегает поглаживаний, не залезает на руки и предпочитает спать отдельно, это повод задуматься. При случайном прикосновении к больному месту кошка может оцарапать или укусить. Это естественная защитная реакция, и ругать животное за такое поведение не стоит.
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