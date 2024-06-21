Главный враг кошек: как домашний фикус может высушить питомца

Россиянам рассказали, чем фикус опасен для кошек

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие предпочитают украшать свои квартиры комнатными растениями, что делает дом гораздо более уютным и обжитым.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако владельцы домашних животных всегда беспокоятся о том, насколько опасны растения для их питомцев.

Эксперты напоминают, что некоторые цветы действительно обладают высокой токсичностью. Например, фикус является одним из самых популярных видов растений. Поэтому многие хотят знать, можно ли использовать его в интерьере, если у вас дома есть кошка.

Опасность для питомцев

К сожалению, ответ однозначен: фикус опасен для кошек. При поедании растения у питомца могут возникнуть приступы рвоты и диарея.

Также при поедании фикуса у кошек наблюдается обильное слюноотделение. Еще одним симптомом является появление раздражений в области рта. Поэтому при покупке фикуса всегда стоит учитывать эти риски.

Если кошка всё-таки попробовала части растения, лучше не медлить и показать животное специалисту.

Однако, если вы сможете отучить питомца от поедания фикуса, растение можно оставить.