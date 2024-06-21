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Какой запах пугает кошку больше всего: боятся его, как огня

Эксперты назвали запах, которого боятся все кошки

2:38
Зоосфера » Кошки

Кошки обладают чрезвычайно развитым обонянием, которое играет важную роль в их жизни.

Эксперты назвали запах, которого боятся все кошки
Фото: flickr.com by Craig Howell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С помощью запахов они ориентируются в пространстве, распознают других животных и находят пищу. Однако некоторые запахи вызывают у них страх и дискомфорт. Эти ароматы можно использовать для коррекции поведения или защиты определённых мест от посягательств пушистых питомцев.

Цитрусовые запахи

Одними из самых неприятных для кошек запахов является запах цитрусовых. Ароматы лимона, апельсина и грейпфрута вызывают у кошек сильное отвращение. Это связано с тем, что в природе такие запахи ассоциируются с токсичными веществами. Использование цитрусовых ароматов в качестве отпугивателя может быть эффективным методом защиты мебели и растений от когтей и зубов домашних любимцев.

Уксус и его воздействие

Уксус также вызывает у кошек негативные эмоции. Его резкий запах раздражает слизистые оболочки и вызывает чувство дискомфорта. Распыление уксуса в местах, которые нужно защитить от кошачьих посягательств, может помочь сохранить дом в порядке. Однако следует помнить, что уксус может быть неприятен и для людей, поэтому его использование должно быть умеренным.

Ментол и эвкалипт

Ароматы ментола и эвкалипта, такие как мята или эвкалиптовое масло, также входят в список запахов, которые кошки предпочитают избегать. Эти запахи слишком интенсивны для их чувствительного обоняния. Ментоловые ароматы часто используются в средствах для чистки и освежения воздуха, что может случайно отпугнуть питомца от определённых зон в доме.

Химические запахи

Запахи бытовой химии, особенно содержащие хлор или аммиак, вызывают у кошек сильный стресс. Эти запахи ассоциируются у них с опасностью. При уборке и использовании бытовой химии важно обеспечить хорошую вентиляцию и избегать попадания средств в зону, где обитают кошки, чтобы не вызвать у них стресс.

Ароматические травы и специи

Некоторые травы и специи, такие как лаванда и розмарин, также могут быть неприятны для кошек. Эти ароматы, хотя и кажутся людям приятными, могут быть слишком интенсивными для чувствительного кошачьего носа. Размещение таких трав в местах, куда не следует заходить кошкам, может служить природным отпугивателем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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