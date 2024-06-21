Какая температура тела считается нормой для кошки: не 36,6

Ветеринары назвали идеальную температуру тела кошки

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Температура тела кошек и котов зависит от различных факторов. Среди них можно выделить возраст животного, условия его содержания, уровень испытываемого стресса и другие.

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В среднем, температура тела взрослой кошки колеблется в пределах нормы и составляет около 38,6 ± 0,5 градусов Цельсия.

Новорожденные котята

У новорожденных котят, которые еще не достигли возраста 10 дней, нормальная температура тела составляет 35,1-36,1 градуса.

Котята в возрасте от 10 дней до 1 месяца

В этот период жизни температура тела котёнка в среднем составляет от 36,5 до 37,5 градуса.

Котята старше 1 месяца и взрослые кошки

Когда котёнку исполнился месяц или если речь идет о взрослом животном, нормальная температура тела варьируется от 37,7 до 39,1 градуса.