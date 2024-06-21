Лучший способ оценить любовь кошки: узнаете страшную истину

Кошки незаслуженно приобрели репутацию эгоистичных, самовлюблённых и равнодушных животных. Мурлыки способны любить не меньше, чем собаки.
Однако по их поведению это не всегда очевидно: они не стремятся открыто проявлять свои чувства.
Тем не менее, признаки любви кота к человеку можно обнаружить.
Хотите узнать, любит ли вас ваш кот? Проведите простой "тест": погладьте его. Вы многое узнаете. Как ведет себя кот, который любит своего хозяина?
Любящий питомец, скорее всего, положительно отреагирует на прикосновение. Если кота начинает гладить человек, к которому он привязан, то можно услышать мурлыканье.
Этот приятный звук, издаваемый вашим четвероногим другом, свидетельствует о чувствах питомца: "Я люблю своего хозяина. Я чувствую себя рядом с ним в полной безопасности. Я ценю заботу этого человека".
Кот, который не расслаблен и недружелюбен к находящемуся рядом человеку, вряд ли будет мурлыкать.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.