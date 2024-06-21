Что собаки видят в телевизоре: гораздо больше кошек

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Стало известно, что собаки видят в телевизоре

Зоосфера » Собаки

Собаки редко обращают внимание на телевизор. Однако иногда хозяева замечают, как их четвероногие друзья смотрят на экран.

Стало известно, что собаки видят в телевизоре
Фото: commons.wikimedia.org by HeartSpoon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В такой ситуации у владельца может возникнуть вопрос: "А действительно ли мой питомец видит чёткую картинку?"

Важно отметить, что собаки далеко не всегда видят на экране то же, что и люди.

Это объясняется особенностями их зрения. Что именно пёс видит на телевизоре, зависит от двух факторов: возраста телевизора и преобладающих цветов на экране.

Если телевизор очень старый, собака видит мерцающий свет, и вряд ли ей удаётся что-то разобрать. Но если устройство достаточно новое, животное, скорее всего, видит более "плавную" картинку.

Тем не менее, даже в этом случае пёс может не понять, что показывается на экране. Если преобладают синий, жёлтый и зелёный цвета, собака, вероятно, увидит большую часть изображения.

Но если преобладают другие оттенки, питомец вряд ли увидит что-то чёткое.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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