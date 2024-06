Что собаки видят в телевизоре: гораздо больше кошек

Собаки редко обращают внимание на телевизор. Однако иногда хозяева замечают, как их четвероногие друзья смотрят на экран.

Фото: commons.wikimedia.org by HeartSpoon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported