Что собаки видят в телевизоре: гораздо больше кошек

Стало известно, что собаки видят в телевизоре

Собаки редко обращают внимание на телевизор. Однако иногда хозяева замечают, как их четвероногие друзья смотрят на экран.

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В такой ситуации у владельца может возникнуть вопрос: "А действительно ли мой питомец видит чёткую картинку?"

Важно отметить, что собаки далеко не всегда видят на экране то же, что и люди.

Это объясняется особенностями их зрения. Что именно пёс видит на телевизоре, зависит от двух факторов: возраста телевизора и преобладающих цветов на экране.

Если телевизор очень старый, собака видит мерцающий свет, и вряд ли ей удаётся что-то разобрать. Но если устройство достаточно новое, животное, скорее всего, видит более "плавную" картинку.

Тем не менее, даже в этом случае пёс может не понять, что показывается на экране. Если преобладают синий, жёлтый и зелёный цвета, собака, вероятно, увидит большую часть изображения.

Но если преобладают другие оттенки, питомец вряд ли увидит что-то чёткое.