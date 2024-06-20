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Шаловливый язычок: почему кошек привлекают пакеты

Эксперты ответили, почему кошек привлекают пакеты

1:16
Зоосфера » Кошки

У многих кошек можно заметить весьма странные поведенческие особенности, вызывающие у нас множество вопросов.

Эксперты ответили, почему кошек привлекают пакеты
Фото: fotki.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, питомец может проявлять активный интерес к пакетам.

Чаще всего животное просто пытается залезть в пакет или играет с ним. Однако некоторые кошки пытаются попробовать пакет на вкус.

Почему кошек привлекают пакеты?

Крахмал

Мало кто знает, что многие кошки испытывают слабость перед запахом крахмала: он кажется им очень приятным и аппетитным.

Особенно часто крахмал используется при изготовлении экологически чистых пакетов. Поэтому такие пакеты нужно держать подальше от питомца.

Расстройства пищевого поведения

Причин этому явлению может быть множество, и точно определить их сможет только ветеринар. В большинстве случаев речь идет о банальном стрессе или нарушениях в работе организма.

Другие приятные ароматы

Если вы делали покупки в продуктовом магазине, то часть ароматов еды может оставаться на пакете. В таком случае интерес кошки вполне объясним.

Лучше всего убирать пакеты подальше от кошки, так как это вредное увлечение для её здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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