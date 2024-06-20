Шаловливый язычок: почему кошек привлекают пакеты

Эксперты ответили, почему кошек привлекают пакеты

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У многих кошек можно заметить весьма странные поведенческие особенности, вызывающие у нас множество вопросов.

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Например, питомец может проявлять активный интерес к пакетам.

Чаще всего животное просто пытается залезть в пакет или играет с ним. Однако некоторые кошки пытаются попробовать пакет на вкус.

Почему кошек привлекают пакеты?

Крахмал

Мало кто знает, что многие кошки испытывают слабость перед запахом крахмала: он кажется им очень приятным и аппетитным.

Особенно часто крахмал используется при изготовлении экологически чистых пакетов. Поэтому такие пакеты нужно держать подальше от питомца.

Расстройства пищевого поведения

Причин этому явлению может быть множество, и точно определить их сможет только ветеринар. В большинстве случаев речь идет о банальном стрессе или нарушениях в работе организма.

Другие приятные ароматы

Если вы делали покупки в продуктовом магазине, то часть ароматов еды может оставаться на пакете. В таком случае интерес кошки вполне объясним.

Лучше всего убирать пакеты подальше от кошки, так как это вредное увлечение для её здоровья.