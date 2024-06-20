Шаловливый язычок: почему кошек привлекают пакеты

У многих кошек можно заметить весьма странные поведенческие особенности, вызывающие у нас множество вопросов.
Например, питомец может проявлять активный интерес к пакетам.
Чаще всего животное просто пытается залезть в пакет или играет с ним. Однако некоторые кошки пытаются попробовать пакет на вкус.
Крахмал
Мало кто знает, что многие кошки испытывают слабость перед запахом крахмала: он кажется им очень приятным и аппетитным.
Особенно часто крахмал используется при изготовлении экологически чистых пакетов. Поэтому такие пакеты нужно держать подальше от питомца.
Расстройства пищевого поведения
Причин этому явлению может быть множество, и точно определить их сможет только ветеринар. В большинстве случаев речь идет о банальном стрессе или нарушениях в работе организма.
Другие приятные ароматы
Если вы делали покупки в продуктовом магазине, то часть ароматов еды может оставаться на пакете. В таком случае интерес кошки вполне объясним.
Лучше всего убирать пакеты подальше от кошки, так как это вредное увлечение для её здоровья.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.