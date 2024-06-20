Как не подхватить бешенство от своей же кошки: практическая рекомендация

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Ветеринары рассказали, может ли домашняя кошка передать бешенство

1:53
Зоосфера » Кошки

Существует множество заболеваний, которые могут передаваться от кошек к человеку. Одно из таких заболеваний — бешенство.

Ветеринары рассказали, может ли домашняя кошка передать бешенство
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот недуг встречается у всех теплокровных животных, но чаще всего им болеют дикие животные, такие как лисы, ежи, мыши, а также бездомные кошки и собаки.

Для домашнего питомца заразиться бешенством возможно только при контакте с носителем вируса.

Таким образом, в группе риска находятся кошки, которые свободно гуляют на улице, особенно в сельской местности.

Признаки бешенства у кошек

Бешенство вызывается вирусом, который поражает нервную систему животного или человека. У кошек болезнь проявляется изменением поведения (животное может стать либо чрезмерно ласковым, либо агрессивным), отказом от еды, боязнью воды и повышенным слюноотделением.

В дальнейшем у животного возникают судороги, паралич и смерть, вызванная остановкой дыхания.

Аналогичная картина наблюдается и у людей при заражении вирусом бешенства. Это заболевание всегда заканчивается летальным исходом, так как на сегодняшний день методов его лечения не существует.

Как передается бешенство от кошки к человеку

Заражение бешенством происходит через укус или, реже, через царапину. В некоторых случаях инфекция может передаться через контакт со слюной животного.

Если человек контактировал с животным, у которого имеются признаки бешенства, необходимо немедленно обратиться в больницу для проведения срочной вакцинации. Не следует ждать появления симптомов, так как после их проявления (инкубационный период может длиться от двух недель до шестидесяти дней) бешенство становится неизлечимым и приводит к смерти больного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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