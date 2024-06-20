Почему кошка стала вылизываться чаще обычного: никто и не подозревал

Обычно среднестатистическая кошка тратит от 30 до 50 % своего времени на вылизывание своей шерсти.
Однако иногда груминг занимает больше времени, чем следует, и становится навязчивым. В таких случаях могут появляться залысины и повреждения на коже.
Причины частого вылизывания
Такое поведение может быть вызвано различными факторами, включая заражение экзопаразитами, дерматит, кожные травмы или неврологическое расстройство.
С патологическими состояниями должен разбираться ветеринарный врач.
Если специалист не нашел вышеперечисленных причин, вполне вероятно, что чрезмерное вылизывание вызвано поведенческим расстройством. Дело в том, что вылизывание шерсти помогает кошке справляться со стрессом, поэтому такое поведение может быть связано с частыми эмоциональными потрясениями животного.
Среди них — переезд, появление нового члена семьи или питомца, расставание с хозяином, ремонт и т. д.
Все эти события могут вызвать постоянное вылизывание, которое иногда длится несколько часов подряд.
Если игнорировать эту проблему, невроз может усугубиться и привести к самоповреждениям, таким как разлизывание кожи до крови и вырывание шерсти.
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