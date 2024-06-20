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Почему кошка стала вылизываться чаще обычного: никто и не подозревал

Эксперты рассказали, почему кошка стала часто вылизываться

1:23
Зоосфера » Кошки

Обычно среднестатистическая кошка тратит от 30 до 50 % своего времени на вылизывание своей шерсти.

Эксперты рассказали, почему кошка стала часто вылизываться
Фото: blackmainecoon.com by Tazer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако иногда груминг занимает больше времени, чем следует, и становится навязчивым. В таких случаях могут появляться залысины и повреждения на коже.

Причины частого вылизывания

Такое поведение может быть вызвано различными факторами, включая заражение экзопаразитами, дерматит, кожные травмы или неврологическое расстройство.

С патологическими состояниями должен разбираться ветеринарный врач.

Если специалист не нашел вышеперечисленных причин, вполне вероятно, что чрезмерное вылизывание вызвано поведенческим расстройством. Дело в том, что вылизывание шерсти помогает кошке справляться со стрессом, поэтому такое поведение может быть связано с частыми эмоциональными потрясениями животного.

Среди них — переезд, появление нового члена семьи или питомца, расставание с хозяином, ремонт и т. д.

Все эти события могут вызвать постоянное вылизывание, которое иногда длится несколько часов подряд.

Если игнорировать эту проблему, невроз может усугубиться и привести к самоповреждениям, таким как разлизывание кожи до крови и вырывание шерсти.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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