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Почему кошка пристально смотрит на хозяина во время сна: стоит насторожиться

Стало известно, почему кошка смотрит на хозяина во время сна

1:31
Зоосфера » Кошки

Иногда бывает так, что просыпающийся хозяин обнаруживает, что его питомец стоит рядом и смотрит ему прямо в лицо.

Стало известно, почему кошка смотрит на хозяина во время сна
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему животные так интересуются спящими людьми? Возможно, есть несколько объяснений.

Кот "изучает" человека

Это поведение часто проявляется у только что появившихся в доме котов. Они ещё не успели полностью освоиться с окружающими людьми.

Ночь идеально подходит для "изучения" и "наблюдения". Хозяин лежит неподвижно, а кот, чья активность достигает пика в тёмное время суток, находится в бодрствующем состоянии.

Кот беспокоится за хозяина

Иногда коты могут ощущать беспокойство, если замечают изменения в дыхании спящего хозяина.

Например, если человек начинает храпеть, животное может захотеть проверить, что происходит с его хозяином и все ли у него в порядке.

Кот чувствует, что хозяин просыпается

Когда человек переходит на стадию пробуждения, кот может ощущать это и начинать проявлять активность, в том числе и просить еды.

Человек проснулся не в своё обычное время

Домашние животные, привыкшие к определённому распорядку дня, могут быть раздражены, если этот режим нарушается.

Поэтому коты могут подходить к хозяину, который должен был проснуться уже несколько часов назад, но по какой-то причине этого не сделал (например, не сработал будильник или выходной день).

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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