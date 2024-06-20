Почему кошка пристально смотрит на хозяина во время сна: стоит насторожиться

Иногда бывает так, что просыпающийся хозяин обнаруживает, что его питомец стоит рядом и смотрит ему прямо в лицо.
Почему животные так интересуются спящими людьми? Возможно, есть несколько объяснений.
Кот "изучает" человека
Это поведение часто проявляется у только что появившихся в доме котов. Они ещё не успели полностью освоиться с окружающими людьми.
Ночь идеально подходит для "изучения" и "наблюдения". Хозяин лежит неподвижно, а кот, чья активность достигает пика в тёмное время суток, находится в бодрствующем состоянии.
Кот беспокоится за хозяина
Иногда коты могут ощущать беспокойство, если замечают изменения в дыхании спящего хозяина.
Например, если человек начинает храпеть, животное может захотеть проверить, что происходит с его хозяином и все ли у него в порядке.
Кот чувствует, что хозяин просыпается
Когда человек переходит на стадию пробуждения, кот может ощущать это и начинать проявлять активность, в том числе и просить еды.
Человек проснулся не в своё обычное время
Домашние животные, привыкшие к определённому распорядку дня, могут быть раздражены, если этот режим нарушается.
Поэтому коты могут подходить к хозяину, который должен был проснуться уже несколько часов назад, но по какой-то причине этого не сделал (например, не сработал будильник или выходной день).
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.