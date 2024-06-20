Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исаев: индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться дважды в год
В США намерены запретить программное обеспечение от Касперского
Удивительная польза вишни для здоровья
Как спасти огород от тли?
Экспорт из Армении в страны Евразийского экономического союза снизился
Породы собак, служащие в полиции и армии
Стало известно, почему кошка смотрит на хозяина во время сна
Екатерина Стриженова сообщила о наступлении астрономического лета
Эксперт Хайцеэр объяснил, почему ОСАГО не требуется при регистрации авто
Как не дать коту сбежать от вас: даже самый свободолюбивый кот смирится

Стало известно, как не дать коту сбежать

1:08
Зоосфера » Кошки

Уход кота вызывает стресс как у владельца, так и у самого питомца.

Стало известно, как не дать коту сбежать
Фото: commons.wikimedia.org by Jordy Meow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Почему кошки убегают из дома

Существует множество причин, по которым домашняя кошка может оказаться на улице.

Среди наиболее распространённых из них — любопытство, охотничий инстинкт, половое влечение, страх и другие факторы, незаметные для хозяина, но важные для самого животного.

Как предотвратить уход кошки

Предотвратить побег кошки помогут следующие профилактические меры:

  • В ваши обязанности как владельца входит научить кошку отзываться на кличку.
  • Установите сетки на окна, чтобы предотвратить побег через них.
  • Контролируйте входную дверь, особенно когда в доме много гостей. В таких случаях лучше запереть питомца в переноске.
  • Переноска также необходима для безопасной транспортировки кошки.
  • При выгуле на улице используйте шлейку, так как кошки легко могут вывернуться из ошейника.
  • Рассмотрите возможность стерилизации питомца, чтобы исключить половое поведение как причину побега.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику
Последние материалы
Тренер Газзаев: сложно рассуждать о перспективах сборной России на Евро-2024
NASA: марсоход Preservance нашел валун, который еще не видели на Марсе
Российские пенсионеры хотят получать не меньше 48 тысяч рублей
В кинотеатрах стали показывать мультфильм "Унесённые призраками"
Врач Болибок: можно заразиться стафилококком
Хореограф рассказала, за сколько времени можно увидеть результат от тренировок барре
Визажист Никитина поделилась советами по быстрому подбору тонального средства
Врач Чуланов рассказал, в каких продуктах может скрываться ботулотоксин
Лучшая подкормка для томатов в июле
Открыт вид динозавров с самыми большими рогами среди цератопсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников