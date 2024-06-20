Как не дать коту сбежать от вас: даже самый свободолюбивый кот смирится

Стало известно, как не дать коту сбежать

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Уход кота вызывает стресс как у владельца, так и у самого питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by Jordy Meow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Почему кошки убегают из дома

Существует множество причин, по которым домашняя кошка может оказаться на улице.

Среди наиболее распространённых из них — любопытство, охотничий инстинкт, половое влечение, страх и другие факторы, незаметные для хозяина, но важные для самого животного.

Как предотвратить уход кошки

Предотвратить побег кошки помогут следующие профилактические меры:

В ваши обязанности как владельца входит научить кошку отзываться на кличку.

Установите сетки на окна, чтобы предотвратить побег через них.

Контролируйте входную дверь, особенно когда в доме много гостей. В таких случаях лучше запереть питомца в переноске.

Переноска также необходима для безопасной транспортировки кошки.

При выгуле на улице используйте шлейку, так как кошки легко могут вывернуться из ошейника.

Рассмотрите возможность стерилизации питомца, чтобы исключить половое поведение как причину побега.