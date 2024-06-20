Почему собаки едят траву: что делать владельцу питомца

Кинологи ответили, почему собаки едят траву

4:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вероятно, многие владельцы собак сталкивались с такой ситуацией: их четвероногий друг, гуляя на улице или в парке, внезапно начинает есть траву.

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При этом собака может проявлять настоящий аппетит, поедая зелень с большим удовольствием.

Что же заставляет питомцев интересоваться растительной пищей и насколько безопасна такая диета для них? Давайте разберёмся.

Нормальное поведение или нарушение

Прежде всего стоит отметить, что эпизодическое поедание травы собаками — вполне нормальное и естественное явление.

Дикие волки и их предки, как известно, всеядны и питаются не только мясом, но и ягодами, корешками, травянистыми растениями. Поэтому интерес к зелени у домашних собак можно считать отчасти генетически обусловленным инстинктом. К тому же трава в небольших количествах может играть роль природного жома, улучшая пищеварение за счёт содержащейся в ней клетчатки.

Таким образом, изредка поедаемая собакой зелень не только не причинит вреда, но и принесёт пользу.

Однако систематическое "кошение газонов" должно насторожить владельца. Патологическое влечение к растительной пище может свидетельствовать о наличии определённых проблем со здоровьем или питанием питомца. Рассмотрим основные причины такого поведения.

Проблемы с пищеварением

Если собака регулярно поедает много травы и затем рвёт или страдает запорами, вероятно, её организм таким образом пытается компенсировать недостаток клетчатки. Возможно, питание питомца слишком однообразно и бедно растительными компонентами, необходимыми для нормального пищеварения.

Иногда "травоядность" может быть вызвана определёнными инфекциями желудочно-кишечного тракта. Некоторые гельминты и дрожжевые грибки, обитающие в кишечнике, нарушают процесс усвоения пищи. И собака инстинктивно пытается устранить дискомфорт, добавляя в рацион сырую зелень.

Таким образом, собака чаще всего сигнализирует, что её организму не хватает волокнистой пищи или необходима помощь гастроэнтеролога. Первая реакция в таком случае — скорректировать рацион или проконсультироваться с ветеринаром о состоянии ЖКТ питомца.

Поведенческие проблемы

Иногда повышенный интерес собак к траве может отражать более глубокие поведенческие или психологические проблемы.

Чаще всего "травоядность" проявляется у собак, испытывающих сильный стресс в период адаптации к новым условиям или хозяевам. Это также может наблюдаться при длительном одиночестве животного.

В таких случаях поедание травы объясняется попыткой справиться с тревожностью и избыточным возбуждением. Собака пытается таким образом нормализовать своё эмоциональное состояние.

Задача хозяев в этой ситуации — минимизировать стрессовые факторы в жизни питомца, уделять ему больше внимания, вовлекать в активную деятельность. А при выраженных невротических реакциях — обратиться за помощью к специалисту-кинологу.

Нарушение обмена веществ

Наконец, иногда повышенная тяга собак к растительной пище может быть связана с системными заболеваниями и гормональными сбоями.

В частности, это наблюдается при диабете, болезни Аддисона, нарушении функции щитовидной железы, а также при беременности и лактации.

Во всех этих случаях организм испытывает дефицит важных веществ, потребность в которых животное инстинктивно пытается восполнить, поедая доступную траву.

Здесь самостоятельно решить проблему вряд ли удастся — необходимо принять меры по диагностике и лечению основного заболевания под наблюдением врачей.

При этом влечение к траве должно постепенно нормализоваться по мере коррекции метаболических нарушений.

Итак, мы рассмотрели основные вероятные причины повышенного "аппетита" собак на траву. В заключение ещё раз подчеркнём: эпизодическое поедание небольшого количества зелени для здорового питомца вполне естественно и даже полезно.

Однако регулярное "кошение газона" требует внимания владельцев и может быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем. В любом случае при возникновении вопросов лучше проконсультироваться с ветеринаром! Удачи вам!