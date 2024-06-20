Как помочь пушистой кошке в жару и не похоронить её: несколько лайфхаков

Ветеринары рассказали, как помочь кошке в жару

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Температура становится некомфортной для кошек, когда превышает 25 градусов.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В отличие от собак, пушистые мурлыки не могут быстро охладиться, поэтому забота о питомце в жару становится задачей хозяина.

Поддерживайте прохладу дома

Обеспечить желаемую прохладу можно с помощью кондиционера, вентилятора или даже обычных задёрнутых штор, чтобы солнечные лучи не проникали внутрь.

Создайте темный уголок

Перенесите лежанку для кошки в темное и прохладное место. Чтобы кот понял, что ему лучше в новом месте, положите рядом кошачьи игрушки и поилку.

Чаще меняйте воду

Меняйте воду 2-3 раза в день, тщательно промывая и протирая миску, чтобы избежать налёта. Будет лучше, если вы разместите по квартире несколько поилок.

Протирайте лапки

Пару раз в день протирайте лапки, живот и ушки любимца влажным полотенцем. Можно оставить в комнате тазик с водой комнатной температуры на случай, если кошка захочет охладиться в нём. Но насильно тащить кота в душ не стоит.

Вычесывайте шерсть

Даже длинношёрстных кошек не стоит стричь — это нарушит их терморегуляцию. Вместо этого вычёсывайте вашего усатого любимца каждый день утром или вечером, когда жара спадает.