Как помочь пушистой кошке в жару и не похоронить её: несколько лайфхаков

Температура становится некомфортной для кошек, когда превышает 25 градусов.
В отличие от собак, пушистые мурлыки не могут быстро охладиться, поэтому забота о питомце в жару становится задачей хозяина.
Поддерживайте прохладу дома
Обеспечить желаемую прохладу можно с помощью кондиционера, вентилятора или даже обычных задёрнутых штор, чтобы солнечные лучи не проникали внутрь.
Создайте темный уголок
Перенесите лежанку для кошки в темное и прохладное место. Чтобы кот понял, что ему лучше в новом месте, положите рядом кошачьи игрушки и поилку.
Чаще меняйте воду
Меняйте воду 2-3 раза в день, тщательно промывая и протирая миску, чтобы избежать налёта. Будет лучше, если вы разместите по квартире несколько поилок.
Протирайте лапки
Пару раз в день протирайте лапки, живот и ушки любимца влажным полотенцем. Можно оставить в комнате тазик с водой комнатной температуры на случай, если кошка захочет охладиться в нём. Но насильно тащить кота в душ не стоит.
Вычесывайте шерсть
Даже длинношёрстных кошек не стоит стричь — это нарушит их терморегуляцию. Вместо этого вычёсывайте вашего усатого любимца каждый день утром или вечером, когда жара спадает.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.