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Язык тела: как начать понимать свою собаку и перестать быть для неё чужим

Кинологи рассказали, как понять свою собаку

2:12
Зоосфера » Собаки

Язык тела собаки является одним из ключевых способов коммуникации между человеком и его питомцем.

Кинологи рассказали, как понять свою собаку
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Понимание этого языка поможет вам лучше понять потребности, настроение и желания вашего четвероногого друга.

Язык тела собак, также известный как "сигналы примирения", был изучен норвежскими кинологами под руководством Тюрид Ругос в XX веке.

У собак, как и у волков, есть широкий спектр мелких сигналов, которые они демонстрируют друг другу. Уже изучено более 30 сигналов, сообщает Диана Беляева.

С их помощью животные могут выражать свои мирные намерения, дискомфорт, страх, агрессию и разрешать конфликтные ситуации. Собаки во всем мире используют одни и те же сигналы примирения, что означает, что они общаются на одном языке.

Если собака облизывает нос, отворачивает голову или начинает зевать, это показывает, что она испытывает дискомфорт.
В таком случае лучше оставить питомца в покое.

На улице собаки тоже "разговаривают" друг с другом. Вы можете заметить, что при встрече двух питомцев они останавливаются на расстоянии, становятся полубоком или идут по дуге, демонстрируя мирные намерения.
Они могут нюхать землю или приподнимать переднюю лапу.

На тренировке, когда ваш питомец устал, можно заметить такие сигналы, как облизывание носа, натянутые уголки губ и сильно видимые белки глаз. Ваша задача — распознать эти сигналы и вовремя завершить тренировку или дать собаке отдохнуть.
Другие сигналы включают поджатый хвост (страх), потряхивание (сброс напряжения), демонстрацию живота (просьба соблюдать дистанцию) и т. д.

Важно учитывать контекст ситуации, совокупность всех сигналов и индивидуальные особенности вашего питомца.

Поэтому обращайте внимание на положение ушей, хвоста и общее поведение собаки. Постепенно вы сможете стать настоящим экспертом в понимании языка тела вашего любимца!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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