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Как распознать лишай у кошки: не потеряйте своего пушистого друга

Ветеринары рассказали, как распознать лишай у кошки

1:30
Зоосфера » Кошки

Лишай, вопреки распространённому мнению, может появиться даже у домашней кошки.

Ветеринары рассказали, как распознать лишай у кошки
Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Споры грибка могут попасть в дом на обуви или атаковать питомца во время визита к ветеринару.

Поэтому всем владельцам пушистых (и не только) мурлык полезно знать, какие признаки указывают на то, что их любимец заразился этой опасной болезнью.

Как распознать лишай у кошки

Главным признаком лишая является поражение кожи.

К другим характерным симптомам болезни относятся появление пятен на теле. Разноцветный лишай может проявляться пятнами бледно-розового, коричневого или жёлтого цвета, стригущий лишай характеризуется покраснением кожи, а при розовом лишае Жибера появляются розовые пятна.

Все перечисленные формы сопровождаются повышенной жирностью шерсти и ухудшением её качества.

Ещё один признак — очаговое выпадение волос. Для стригущего лишая характерно наличие большого количества обломанных волос вокруг поражённой области.

На покрасневших и облысевших участках кожи образуются чешуйки, а состояние когтей кошки ухудшается, нередко происходит их деформация.

В результате этих симптомов кошка становится беспокойной, постоянно чешет поражённый участок из-за зуда, вызванного грибком.

Плохое самочувствие животного может сопровождаться отказом от еды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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