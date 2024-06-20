Не отравите своего питомца: как правильно хранить корм для кошек

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Эксперты рассказали, как правильно хранить корм для кошек

1:25
Зоосфера » Кошки

Хранение сухого корма для кошек — задача довольно простая, но требует внимания к некоторым нюансам.

Эксперты рассказали, как правильно хранить корм для кошек
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Во-первых, нужно помнить о сроках хранения сухого корма. В герметичной упаковке он может сохранять свои свойства от 1 до 1,5 лет.

Однако слишком долгое хранение может привести к появлению плесени — явного признака порчи, а также к потере вкуса и аромата, которые заметны только кошкам.

Чтобы избежать неудобств для вашего питомца, старайтесь покупать сухие корма в герметичных упаковках, а не на развес.

В таких упаковках гранулы находятся в особых условиях, под контролируемой атмосферой. Производители удаляют кислород из упаковки, что предотвращает окисление жиров и положительно сказывается на вкусовых качествах корма. После вскрытия упаковки сухой корм нужно пересыпать в герметичные контейнеры и хранить в темном, сухом месте при температуре не выше 20 градусов.

Солнечные лучи и влага ухудшают вкусовые качества корма и способствуют образованию плесени.

При покупке новой партии корма не смешивайте её с остатками старой. Лучше полностью израсходовать предыдущий корм, затем тщательно вымыть и высушить контейнер, и только после этого засыпать новую порцию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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