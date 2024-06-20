Почему кошка любит прыгать на стол: каждая вторая кошка именно такая

Стало известно, почему кошка любит прыгать на стол

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Только самые воспитанные кошки не проявляют интереса к столу, благодаря усилиям владельца в их воспитании.

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Однако некоторые кошки не поддаются никаким воспитательным мерам. Поэтому важно понять, почему стол так привлекает кошек.

Главная причина

Эксперты полагают, что основной причиной любопытства и интереса кошек к столу является еда. У кошек очень острое обоняние, поэтому они прекрасно осведомлены о том, какие лакомства находятся на столе.

Иногда кошки не могут устоять перед этими манящими ароматами. Даже после окончания трапезы кошка может запрыгивать на стол для "инспекции": запахи остаются.

Поэтому следует задуматься: достаточно ли вы кормите свою кошку?

Возможно, ей не хватает выделенной порции. Также может быть проблема в сбалансированности рациона: если в корме не хватает нужных элементов, питомец может пытаться "добыть" их самостоятельно.