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Почему кошка любит прыгать на стол: каждая вторая кошка именно такая

Стало известно, почему кошка любит прыгать на стол

1:00
Зоосфера » Кошки

Только самые воспитанные кошки не проявляют интереса к столу, благодаря усилиям владельца в их воспитании.

Стало известно, почему кошка любит прыгать на стол
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако некоторые кошки не поддаются никаким воспитательным мерам. Поэтому важно понять, почему стол так привлекает кошек.

Главная причина

Эксперты полагают, что основной причиной любопытства и интереса кошек к столу является еда. У кошек очень острое обоняние, поэтому они прекрасно осведомлены о том, какие лакомства находятся на столе.

Иногда кошки не могут устоять перед этими манящими ароматами. Даже после окончания трапезы кошка может запрыгивать на стол для "инспекции": запахи остаются.

Поэтому следует задуматься: достаточно ли вы кормите свою кошку?

Возможно, ей не хватает выделенной порции. Также может быть проблема в сбалансированности рациона: если в корме не хватает нужных элементов, питомец может пытаться "добыть" их самостоятельно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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