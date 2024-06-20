Почему кошка любит прыгать на стол: каждая вторая кошка именно такая

Только самые воспитанные кошки не проявляют интереса к столу, благодаря усилиям владельца в их воспитании.
Однако некоторые кошки не поддаются никаким воспитательным мерам. Поэтому важно понять, почему стол так привлекает кошек.
Эксперты полагают, что основной причиной любопытства и интереса кошек к столу является еда. У кошек очень острое обоняние, поэтому они прекрасно осведомлены о том, какие лакомства находятся на столе.
Иногда кошки не могут устоять перед этими манящими ароматами. Даже после окончания трапезы кошка может запрыгивать на стол для "инспекции": запахи остаются.
Поэтому следует задуматься: достаточно ли вы кормите свою кошку?
Возможно, ей не хватает выделенной порции. Также может быть проблема в сбалансированности рациона: если в корме не хватает нужных элементов, питомец может пытаться "добыть" их самостоятельно.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.