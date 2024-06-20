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Как гулять с собакой летом: ошибается каждый первый

Кинологи рассказали, как гулять с собакой летом

1:17
Зоосфера » Собаки

Многие знают, что прогулки и их формы проведения во многом зависят от времени года. Владельцу всегда следует учитывать погодные условия, чтобы не навредить собаке.

Кинологи рассказали, как гулять с собакой летом
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты подчёркивают, что летом есть свои особенности.

В чем они заключаются?

Группа риска

Существуют определенные типы собак, для которых прогулка в жаркий день может быть особенно вредной. Это касается маленьких щенков и пожилых собак. Им, действительно, лучше избегать палящего солнца. Также не рекомендуется выводить на улицу в жару собак с чёрной шерстью, так как они могут получить тепловой удар.

Время

Старайтесь перенести график прогулок на время с минимальной солнечной активностью. Совершайте первую прогулку пораньше и задержитесь подольше.

Затем лучше выходить на улицу вечером, а финальную прогулку можно сделать прямо перед сном.

Места

Несмотря на то, что все владельцы обрабатывают своих питомцев от паразитов, это не всегда защищает от укусов клещей. Поэтому выбирайте самые эффективные препараты и избегайте прогулок в лесу.

Если же вы нарушили эти рекомендации, стоит проверять собаку на наличие вредителей после каждой прогулки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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