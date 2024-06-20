Как гулять с собакой летом: ошибается каждый первый

Многие знают, что прогулки и их формы проведения во многом зависят от времени года. Владельцу всегда следует учитывать погодные условия, чтобы не навредить собаке.
Эксперты подчёркивают, что летом есть свои особенности.
Группа риска
Существуют определенные типы собак, для которых прогулка в жаркий день может быть особенно вредной. Это касается маленьких щенков и пожилых собак. Им, действительно, лучше избегать палящего солнца. Также не рекомендуется выводить на улицу в жару собак с чёрной шерстью, так как они могут получить тепловой удар.
Время
Старайтесь перенести график прогулок на время с минимальной солнечной активностью. Совершайте первую прогулку пораньше и задержитесь подольше.
Затем лучше выходить на улицу вечером, а финальную прогулку можно сделать прямо перед сном.
Места
Несмотря на то, что все владельцы обрабатывают своих питомцев от паразитов, это не всегда защищает от укусов клещей. Поэтому выбирайте самые эффективные препараты и избегайте прогулок в лесу.
Если же вы нарушили эти рекомендации, стоит проверять собаку на наличие вредителей после каждой прогулки.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.